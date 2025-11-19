不滿生活成本高昂、淫魔富商案處理不當 川普民調降至任內新低

川普支持率跌至任內新低。（法新社）

路透/益普索（Reuters/Ipsos）針對美國總統川普進行支持度民調，結果顯示，川普支持率下跌至38％，是川普重返執政以來的最低點，原因在於美國民眾不滿國內生活成本高昂，以及針對川普處理已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查的態度抱持疑慮。

根據《路透》報導，以共和黨為多數的美國眾議院在18日通過決議，以427票贊成、1票反對的壓倒性結果，要求司法部公開所有與艾普斯坦相關的案件檔案。川普先前與其政治盟友、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）意見不合，爆發激烈內訌；16日川普又改口，公開呼籲共和黨籍眾議員投票支持公布艾普斯坦調查文件。

請繼續往下閱讀...

在川普第二個任期剛開始，支持率達到47%，但從1月至今，他的支持率下降了9個百分點，目前已接近其第一個任期內的最低點，甚至接近前總統拜登的支持率最低點。拜登的支持率過去最低是35%，而川普在他第一任期內，支持率也曾掉到33%。

最新民調顯示，川普支持率下跌至38％，而川普在共和黨支持者中的支持率，也從11月初的87％下降至82％。

僅有26%的美國人認為川普在控制生活成本方面做得好，低於11月初調查的29%，約65%的受訪者對川普在控制生活成本方面的表現表示不滿，其中有超過3成都是共和黨支持者。至於川普處理艾普斯坦案的方式，僅獲得20％的美國民眾認可，有70％的受訪者認為美國政府隱瞞有關艾普斯坦案的相關資訊。

此次民調在11月14日至17日進行，針對全美1017名成年人進行線上民調，抽樣誤差為±3.0％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法