中國空軍對日叫囂「槍已上膛劍已出鞘」！網諷：嘴炮從未輸過

中國人民解放軍中部戰區空軍發布影片，叫囂「來吧，槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」，卻被大批網友訕笑。（取自微博）

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，雙方衝突升溫。中國人民解放軍中部戰區空軍17日晚間發布影片，叫囂「來吧，槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」，卻被大批網友訕笑。

中部空軍發布的影片畫面除展示包括殲-20等大量軍備外，還配上歌曲「戰鬥就在下一秒」，歌詞包括：「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講得再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」

包括「解放軍報」等中國官方媒體，連日對高市的挺台言論發動攻擊。繼15日在頭版發表評論指日本「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價」後，解放軍報連續2天發表針對性文章，警告日本「叫囂」武力介入台海局勢，只會走向不歸歧途，陷入惡化自身周邊環境、全國都將淪為戰場，以及再次「被釘在歷史的恥辱柱上」等3大災難。

香港網路媒體「香港01」在臉書上發佈這段39秒的短片，引發許多網友嘲諷：「鳩噏（胡說八道）已成習慣」、「厲害，打嘴炮從來未輸過」、「有種就同日本斷交」、「自尋死路」、「天天重複這種低俗標題，只會讓人覺得好可笑、好丟臉而已。」、「說到要做到 中國不要龜縮 不然會被全世界恥笑」、「槍已上膛小心走火，劍已出鞘怕會鈍掉！」

「劍已出鞘這句話不知道說了幾年…整天都在耍賤」、「打日本、打台灣，整天掛在嘴邊。講得出就要做得到吧？堂堂一個國家，講得跟怨婦一樣只會嘴砲，不覺得丟臉嗎？」、「世界出名的自大自嗨王！可憐！」、「哪來的勇氣」、「天天炫耀自己的軍事武力的戰狼軍國主義」

此外，中國海事局官網17日發布連雲港海事局的航行警告稱，18日至25日每天上午8時至傍晚6時，在黃海南部諸點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。實彈射擊海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域，距離日本最近的離島約870公里，距離日本九州本島約900至1000公里。

中國海事局12日也發布鹽城海事局的航行警告稱，17日至19日在黃海中部連線區域諸點連線範圍內，進行實彈射擊，但座標範圍並未公開具體數據，惟演習區域接近韓中專屬經濟區（EEZ）重疊海域，戰略敏感性高，或對日本、南韓及駐韓、駐日美軍構成潛在戰略壓力。

