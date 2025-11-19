卑微、滿口歪理!稱民主是北京送給香港的厚禮 立法會議員葉劉淑儀挨轟

香港行政會議召集人、新民黨主席、現任立法會議員葉劉淑儀聲稱，香港今日擁有的民主制度，是中央政府送給香港的珍貴禮物，遭大批網友訕笑。（法新社檔案照）

第8屆香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行，香港行政會議召集人、建制派新民黨主席、現任立法會議員葉劉淑儀18日在「臉書」發文，呼籲全港市民當天偕同家人、同事投下神聖一票，並強調香港今日擁有的民主制度，是中央政府送給香港的一份「彌足珍貴的厚禮」，港人理應「倍加珍惜」。

葉劉淑儀現年75歲，曾擔任港府首任保安局局長，由於傳出北京當局要求立法會年輕化而設下「70大限」，早被香港媒體點名將不再參選，但她始終沒有鬆口，受訪時還說不相信有所謂「70大限」存在，直到10月底才宣布要「交棒」給年輕人。

葉劉淑儀在這封公開信中指出，港府為此次換屆選舉進行前所未有的全面動員，她衷心樂見政府如此積極努力為選舉宣傳，並提及自己自1975年在港英政府入職至今，以半世紀的親身經歷強調，香港今日擁有的民主制度，是中央政府賦予700萬港人的一份彌足珍貴的厚禮。

葉劉淑儀提到，香港「回歸」中國前，港人完全沒有機會參與立法會選舉，直到1980年代，港英當局才倉促推進政制「民主化」，在1985年首設間接選舉議席及功能界別，第一次地區直選則直到1991年才舉行。

她還批評英國末代港督彭定康上任後，大量具強烈反中立場的政治人物進入立法會，這些人將意識形態凌駕於香港整體利益之上，強行加速民主進程，導致「回歸」後的首任行政長官面對1個充斥着「反中亂港分子」的立法會，港府施政舉步維艱。

葉劉淑儀強調，中央政府相當重視香港民主發展，早在2014年便提出「8‧31方案」，賦予港人普選機會，只是被當時立法會內的反中亂港議員帶頭否決。2021年第7屆立法會選舉全面落實「愛國者治港」原則，而此次第8屆選舉則是「愛國者治港」原則的全面及準確實踐。

她呼籲全港市民踴躍投票，選出真正愛國愛港、具備能力和願意為市民服務的優秀議員，並再次強調民主是中央賦予香港同胞的寶貴禮物，港人理應倍加珍惜。任何背離中國憲法與香港基本法的所謂「民主」，終究無法在香港行穩致遠

然而，許多網友都不認同葉劉淑儀的說法，紛紛留言嘲諷。有人說：「真是佩服你，字裡行間都充滿卑微。」「從你嘴裡講出來特別好笑，完全沒有說服力。」「為了個人利益竟可以滿口歪理！」「中央有沒有送民主給我們當禮物我不曉得，我只知道中央已經送你上路了。」

「『民主是中央賦予香港同胞的寶貴禮物』，哇，真的非常感謝喔。所以意思是—在你心裡，民主不是人民本來就應該擁有的，而是得等上面的大人物施捨、願意給了才算有嗎？」「退休也是中央給你的禮物」「民主原來要施捨」「留言區應該大把人想葉劉參選，葉劉姐姐都想參選，但事實上中央逼你退場，還要做小丑撐民主。而你還覺得這叫很民主，你真是一個奴隸」「中央口中的民主，就是中央才是主人，其他人都只是螻蟻。」

