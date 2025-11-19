北京報復暫停赴日旅遊！ 他一篇「謝謝中國」獲上千萬人次迴響

圖為今年11月，一群中國遊客在東京銀座逛街畫面。（法新社）

日本首相高市早苗在國會表態台灣若遭侵略，自衛隊不排除行使集體自衛權的言論讓中方炸鍋，北京採取一連串報復措施，包括暫緩中客赴日旅遊。諷刺的是，該消息曝光後日網一片叫好，因為過去發生過太多中客做出各種不道德、不衛生、不禮貌行為的黑歷史。靜岡大學教授大野旭近日還在社群發表一篇「謝謝中國」的反諷貼文，獲得上千萬人次迴響！

為報復高市早苗政府挺台，中國外交部本月14日呼籲公民「近期暫勿前往日本」，隨後大量中國赴日旅行團取消，日本不少人反而叫好，但觀光業者勢必受到衝擊，因此相關話題近日在日網受到熱烈討論。面對中方無理舉措，日本經濟安保大臣小野田紀美霸氣直言，中國遇到不滿就立刻以經濟手段施壓，過度依賴這樣的國家，本身就是巨大的風險，不僅供應鏈如此，現在也能看到觀光成為他們拿來威脅的工具。

請繼續往下閱讀...

對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫18日深夜在臉書發文表示，小野田紀美這番話點出關鍵，當中國把正常貿易、觀光客流與互動都視為可操控的武器時，日本有必要更清楚自身該如何降低脆弱性。

另外，矢板明夫也分享了日籍蒙古裔文化人類學家大野旭（原名為楊海英）近日在X平台上發表的推文，「謝謝你們，中國！不要再來了。沒有你們的新幹線安靜又舒適，沒有你們的京都恢復典雅，沒有你們的銀座更適合和服，沒有你們的居酒屋變得更好吃，沒有你們的溫泉更乾淨，沒有你們的世界更幸福！」該推文曝光至今，已累積超過1700萬人次觀看、近20萬人按讚。

日本網友紛紛表示「說得太好了！」、「完全認同」、「高市就靠一句話就解決觀光客氾濫的問題，怎麼能不支持」、「還有，沒有那些傢伙來的飯店真的很安靜！這點也想加上去，真的很吵」、「沒有不遵守規矩的觀光客，奈良的鹿也會很安心」、「爆買的人不在真是太好了！聽說他們那邊的習慣是吃東西吃得到處都是、剩下一堆才算禮貌，但那景象真的讓人覺得食物可憐又浪費，看了就不舒服」。

