六四期間抗命鎮壓學生 「萬歲軍」軍長徐勤先受審照曝光

38軍軍長徐勤先少將抗命鎮壓六四學運學生，被當局秘密判刑。圖為徐勤先在軍事法庭受審照片。（擷取自Ｘ）

1989年北京六四天安門事件中，時任中國中央軍委主席鄧小平調38軍進入北京鎮壓學生，當時38軍軍長徐勤先少將拒絕在調兵令上簽字，後被當局秘密判刑。六四事件親歷者和研究者吳仁華，日前首度在Ｘ平台公開徐勤先在軍事法庭受審的照片。

前中國政法大學教師、六四事件親歷者吳仁華，11月16日在X上發布徐勤先當年在法庭受審的圖片，並註明時間是1990年3月17日，地點位於北京的軍事法院審判庭。吳仁華強調：「這是珍貴圖像，首次發布。」

庭審照片顯示，戴眼鏡的徐勤先在法庭上端坐、目視前方，上身穿了1件灰色外套，在他面前的桌子上，擺放着幾頁稿紙和1個茶杯。

吳仁華並對這張歷史畫面做了背景概述：

1989年六四天安門民主運動期間，第38集團軍軍長徐勤先正在北京軍區總醫院住院治療，親眼目睹了民主運動，了解民主運動的訴求，以及民心所向。1989年5月17日，北京軍區召開作戰會議，宣布由中央軍委主席鄧小平、中央軍委副主席楊尚昆簽署的命令，調兵進入北京執行戒嚴任務。（中央軍委第一副主席趙紫陽反對調兵進京鎮壓，沒有簽署該命令）徐勤先當場表示，拒絕率兵進京執行戒嚴任務。

第38集團軍是中共軍隊的第一主力軍，素有「御林軍」和「萬歲軍」之稱號。因此，徐勤先拒絕率兵進京鎮壓之舉震動鄧小平、楊尚昆，隨即撤銷徐勤先軍長職務，指令總政治部保衛部拘捕徐勤先，交由軍事法院審判，判處5年徒刑。

徐勤先在秦城監獄服滿刑期，被安置在河北省石家莊市。2021年1月8日病逝，享年86歲。

北京資深媒體人高瑜留言指出：「他（徐勤先）出獄之後，降為副軍級，繼續在軍隊任職，沒有開除軍籍，說明鄧小平的心虛。但是徐將軍至死被監控。」

六四民運學生領袖王丹在2021年1月8日曾在臉書發文，悼念去世的徐勤先，文章說：「徐先生為了自己的良知，不惜放棄官職和自由，是我們當年的學生永遠不會忘記的。」

