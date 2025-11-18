調查揭示：中國全球放貸63兆 藉貸款取得地緣經濟優勢

研究機構「AidData」報告揭露，過去25年中國流向美國的貸款資金達6.3兆。（路透）

美國不斷示警全球各國避免向中國國有銀行借貸，唯恐助長北京影響力。「威廉與瑪麗學院」研究機構「AidData」報告揭露，2000至2023年間，中國在全球的放款金額超過2兆美元（約台幣63兆），是原先最高估值的2倍。

AidData表示，調查結果揭示出中國對國家信用貸款的利用方式，從推動經濟發展和社會福祉轉變為獲取地緣經濟優勢。

請繼續往下閱讀...

中國的全球借貸版圖中，美國是本世紀迄今最大受款國，過去25年中國國營放款機構向美國企業挹注的資金達2000億美元（約6.3兆台幣），涉及的2500項商業計畫幾乎遍及全美。

中方對美企業的放款許多都不為人知，原因是這些資金會先流經開曼群島、百慕達和其他地區的空殼公司以掩蓋來源，且借貸網絡比原本設想的更加廣泛和複雜，就連英國、德國、澳洲、荷蘭和其他美國盟友都涵蓋其中。

儘管美國對海外投資表達歡迎，總統川普更是在任內積極招攬外國投資，但AidData所調查的中國投資案例格外令人警醒，因為這些放款機構受到中國中央政府和共產黨中央財經委員會掌控。向富有國家提供的資金中，許多投注在關鍵礦產和高科技資產項目，例如用於戰鬥機、潛艦、雷達系統、精準導引飛彈和通訊網絡所需的稀土和半導體。

相關新聞請見︰

美國也淪陷墜入6.24兆元中國債務陷阱 2500項開發覆蓋全美各州

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法