英國MI5警示國會注意中國間諜 點名小心2女假招募真滲透

北京懸掛的中國和英國國旗。（美聯社檔案照）

英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）18日警告國會議員，中國間諜「積極地」透過獵人頭公司，設法接觸議員，該局已經為此發出「間諜活動警示」，並點名注意商業社群網站「領英」（LinkedIn）上兩名女子為替中國國安部行事，滲透英國政界。

《美聯社》、《英國廣播公司新聞網》（BBC News）18日報導，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）18日發信給國會議員，MI5發出新的「間諜活動警示」，警告國會議員注意，中國人「正利用領英（LinkedIn）個人資料」，為中國國安部進行大規模滲透，「其目的是透過專業人士網絡社群網站、招募代理人和為其行事的顧問，收集資訊，為培養長期關係鋪路」。

請繼續往下閱讀...

這份警示中點名「領英」上兩名女子「Amanda Qiu」、「Shirly Shen」，指其是為中國國安部所利用，假裝是「民間的獵人頭顧問」，替中國國安部招募在英國政界工作的人，藉機索求「非公開和內幕看法」；另有其他類似的人才招募者充當間諜活動的幌子。軍情五處在警示中描述的其他間諜手段，還包括提供前往中國的「全額資助行程」，以及透過現金或加密貨幣支付取得情報的酬勞。

霍伊爾表示，中國國家行為者「持續不斷地」在設法「干預我們在國會議事程序和影響力活動」，中國國家安全部「積極地接觸我們這領域的人」。

英國情報官員近期逐步提高有關中國間諜威脅的警告力度。MI5處長麥卡勒姆（Ken McCallum）上月才示警，中國國家行為者「每天」都對英國國家安全構成威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法