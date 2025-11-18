川普多面向深化美沙關係 專家：使利雅德脫離北京影響力範圍

美總統川普5月訪問沙國期間，獲得王儲穆罕默德承諾6000億美元投資。（美聯社）

沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德18日訪問美國之際，總統川普宣布將向沙國出售尖端戰鬥機F-35，白宮官員向「路透」表示，預料兩人還將達成科技、製造、國防及其他領域的合作協議。除了軍備採購，穆罕默德也會尋求華盛頓的安全承諾、人工智慧科技以及民用核能計畫推動等事務。

現任職於智庫「華盛頓近東政策研究所」的美國前中東協調員羅斯（Dennis Ross）分析，川普意在與沙國發展多面向關係，藉此讓利雅德與北京保持距離。

對於川普來說，還希望能兌現5月訪問利雅德期間取得的6000億美元（約19兆台幣）對美投資承諾，以及說服穆罕默德加入由他在2020年促成以色列與巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹及近期的哈薩克等伊斯蘭國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」。亞伯拉罕協議納入沙國被華府視為達成更廣泛中東和平的催化劑，川普主張一旦利雅德加入將掀起骨牌效應，促使阿拉伯世界各國仿效。

