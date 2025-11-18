川普又罵台灣「搶走」晶片生意 她猜可能與羅唯仁有關！

美國總統川普。（路透）

美國總統川普17日重提台灣「搶走」晶片生意，隔天（18日）就傳出台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休後轉戰英特爾任研發副總，還偷偷帶走2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料，震撼半導體業界。對此，財經網紅胡采蘋猜測川普突然生氣，可能與羅唯仁被抓包有關，但不管羅唯仁有沒有真的竊走機密，他要去英特爾的事情被攤在陽光下，英特爾也不好再用他。

胡采蘋18日在臉書發文，「今天早上看到川普又罵了台灣偷美國晶片技術的事情，我就感覺英特爾不是又有什麼事情吧。結果一整天下來，本來羅唯仁據傳要去英特爾負責研發，現在涉嫌洩密，可能要被告了，所以一早看到川普發脾氣，大概是川老大已經獲報『那個要從台積電來的研發大佬』現在不能來了吧。」

她接著說：「羅唯仁7月退休，陳立武8/11在一身爭議中進白宮，去的時候好幾個國會議員叫陳立武辭職，連川普都在推文叫他滾蛋。結果陳立武一進白宮，川普就同意以晶片補助法的補助入股英特爾，還拉了一堆人，輝達、軟銀各投50、20億美元，各位說說這些人當時是為什麼要投英特爾呢？陳立武當時是不是已經在接觸羅，而且還告訴了川普呢？」

「羅唯仁都75歲了，早就過退休年齡，是董事會特別簽約養在公司裡的人，有沒有簽競業禁止還真的不知道，但至少英特爾沒有官方發布他的上任消息。那各位說說，如果我人還沒去公司報到，我會不會把我手上的機密資料先給公司呢？不管羅唯仁到底有沒有拿走機密資料，現在事情鬧得人盡皆知，他已經不好去英特爾上班了，抄製程肯定看得出來，英特爾還怎麼用他？」

最後胡采蘋表示，「而且官司一下去就可以拖很久，光是釐清他拿走的東西裡面到底有沒有機密，就可以拖到英特爾財務崩潰了吧。難怪今天早上川普要怒怒怒。」

