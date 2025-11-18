劍橋詞典公布2025代表字：Parasocial擬社交互動

英國劍橋詞典選出的2025年度代表字是Parasocial，字面意思是「擬社交互動」。示意圖。（法新社）

英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）今日公布了2025年的年度代表字：Parasocial，字面意思是「擬社交互動」，指的是某人對於虛構角色、不認識的名人的單向情感連結。

英國廣播公司（BBC）報導，Parasocial的定義是某一個人與他不認識的名人之間所產生的關係，例如美國知名歌手泰勒斯（Taylor Swift）宣布與美式足球員凱爾西（Travis Kelce）訂婚時，粉絲們表現出的強烈關注與情感投入。

請繼續往下閱讀...

劍橋詞典總編輯麥金托什（Colin McIntosh）指出，Parasocial近年來被用於形容一個人對於「非人類」或名人的情感，不過這個詞最初是一個學術用語，而且長久以來只會在學術界範圍使用。

麥金托什說明：「這個詞最近才轉變成流行語，是受到社群媒體影響的詞彙之一。」

這個詞彙可追溯到1956年，當時美國芝加哥大學（University of Chicago）的2名社會學家觀察到電視觀眾和螢幕中的人物之間存有「擬社交」（para-social）情況，類似他們與現實生活中家人或朋友之間的關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法