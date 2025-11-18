壟斷常用藥品原料! 美國會報告示警：稀土外中國再握鎖喉點

中國壟斷美國常用藥品原料。（路透）

彭博報導，隸屬美國國會的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）18日報告說，美國人服用的學名藥中，大約四分之一的藥品依賴中國的關鍵成份，這些通常價格低廉的主要原料，佔美國常用藥品中的90%，其中一些成份，比如薄血劑、抗生素與治癌藥品中的成份僅在中國生產，此現象不啻是將美國人的健康交在對手國手中。

該委員會警告，鑑於中國近期的稀土管制措施，如果北京也如法炮製應用於藥品成份，那麼「可能對美國的醫療系統造成嚴重後果，引發供應衝擊、導致生命損失，並迫使醫院在供應不足時做出艱難抉擇」。

該委員會委員、中國褐皮書（China Beige Book）創辦人兼執行長米勒（Leland Miller）說，在美國醫療供應鏈中，最令人憂心的是不了解中國在美國藥品生產中的涉及程度。他說，「別說制定明智政策了，我們對於我們究竟有多脆弱也不清楚，之所以如此是因為我們無法取得資料，政府無權蒐集這些資料」。

由於美國食品藥物管理局（FDA）沒有蒐集藥品基本原料產地的資料，因此美國政府對中國影響力的了解大多是推估。該委員會建議美國國會立法，要求企業向FDA披露相關訊息。他說，「我們距了解此事還很遙遠」。

這份報告公布的時機，正值美國生技公司面臨中國激烈競爭之際。隨著藥商越來越能取得中國實驗性藥品的授權，尤其是新的癌症治療，美國生技公司正處於劣勢。

該報告說，中國在「合成生物學」（synthetic biology）領域也居於領先地位。該地位讓中國在許多醫療領域，包括從生產對胰島素與抗生素至關重要的胺基酸到開發mRNA技術與基因工程細胞，佔據不可或缺的地位。更重要的是，中國在藥品生產的每一環節都占有主導地位。

報告說，事實上中國並非美國藥品供應的唯一國家。印度也扮演重要角色，生產美國許多學名藥。雖然印度也生產許多關鍵藥品成份，但大部分必要原料還是來自中國。該報告指出，歐洲品牌的藥物也受影響，這些公司超過一半的關鍵成份來自中國。

