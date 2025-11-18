新加坡破獲犀牛角走私 重35.7公斤史上最大宗

新加坡近日查獲35.7公斤、價值約113萬新元（約新台幣2700萬元）的走私犀牛角，這是新加坡有史以來最大宗相關案件。（路透）

新加坡國家公園局今天表示，近日查獲35.7公斤、價值約113萬新元（約新台幣2700萬元）的走私犀牛角，這是新加坡有史以來最大宗相關案件，這批犀牛角原本要運往寮國。

路透社報導，這批走私品本月稍早在一批報關為家具配件的4件貨物中發現，還包含約150公斤其他動物部位，包括骨骼、牙齒和爪子。

當局指出，調查顯示這些犀牛角屬於白犀牛，產地來自南非。至於其他動物部位的物種鑑定仍在進行中。

所有犀牛物種都受「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora）保護，國際間交易犀牛角製品都屬違法。新加坡是公約的簽署國。

國家公園局和空運地勤業者SATS在聯合聲明中表示：「新加坡對於瀕危野生動物物種及其部位和衍生品的非法貿易，採取零容忍態度。」

當局還說，這些犀牛角將依照國際準則銷毀，以防再度流入市面。

儘管國際間持續打擊偷獵及走私活動，亞洲多國因傳統藥用及作為地位象徵需求殷切，犀牛角的需求仍居高不下。

