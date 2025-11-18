中國特斯拉出意外！運送途中電動車突起火 承載卡車也被燒光

1輛載有多輛新特斯拉的卡車，被火焰和濃煙吞噬。（擷取自bilibili）

本（11）月15日中國湖州的「申嘉湖高速公路」上，1輛載有多輛全新特斯拉電動車的平板卡車，在高速公路上突然起火，濃煙從燃燒的電動車湧出，幾乎要把平板卡車給吞噬。

英媒《太陽報》今（18日）報導，從網路流傳的畫面顯示，這台載有多輛特斯拉的平板卡車車頭，及部分電動車冒出了火焰與濃煙，而卡車也在數分鐘內就被燒光。湖州警方表示，這次事件所幸無人傷亡，而起火原因仍在調查中。

請繼續往下閱讀...

據報導，湖州的意外也引發外界對特斯拉安全性的質疑。2023年，1輛特斯拉「Model 3」在車主上車後，僅數分鐘便突然起火，甚至車主才剛從保養廠取回電動車，且起火原因至今仍是個謎。

另外，2024年11月美國加州（California）的1名女大生，被困在燃燒的特斯拉「Cybertruck」中不幸身亡，事後她的家人也提出了過失致死訴訟，不滿執行長馬斯克（Elon Musk）多年來一直知道其電動車的門，在碰撞中可能會卡住，但卻沒有採取應對行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法