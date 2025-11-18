為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    魔高一丈!英國竊賊鎖定keyless汽車 持「1設備」2分鐘就能得手

    2025/11/18 21:48 即時新聞／綜合報導
    英國犯罪集團使用先進的電子設備，遠程解鎖並竊取車輛，示意圖。（彭博）

    英國犯罪集團使用先進的電子設備，遠程解鎖並竊取車輛，示意圖。（彭博）

    車輛keyless的科技配備盛行，英國的犯罪集團也開始使用先進電子設備，遠程解鎖並竊取車輛。這些設備在網絡上以高價販售，並被不法分子用來偷竊高價車輛。儘管英國政府正加強立法打擊此類犯罪，但專家警告，犯罪集團已形成有組織的竊盜網絡，並可能繼續利用這些高科技工具進行犯罪。

    BBC》報導，犯罪集團正利用能破解無鑰匙進入系統的高階電子裝置進行竊車，並在網路上以超過2萬英鎊（約新台幣82萬元）的高價販售。這些設備能夠複製或反射車鑰匙的訊號，遠端解鎖停放在屋外的汽車，讓竊賊不必破壞車門就能將車開走。

    部分裝置甚至偽裝成藍牙音響，針對一般車款下手；而更昂貴的版本則具備軍事級干擾功能，可阻斷車輛追蹤信號，使失竊車輛難以尋回。專家指出，這類高科技設備多由有組織的犯罪集團掌控，因價格昂貴，常以出租或共用的方式流通，在黑市中形成高額獲利。

    一位受害者分享，歹徒在屋外徘徊搜尋信號，成功遠端開鎖後駕車離開，整個過程僅花不到兩分鐘。警方雖尋回車輛，但車輛遭電子系統入侵，已被鎖死無法使用。專家指出，這類案件已從偶發事件演變為有組織的跨區犯罪，竊車集團每週能偷走多輛汽車，並交換使用高價設備，形成完整的犯罪鏈。

    為了打擊此類高科技偷車行為，英國政府正推動《犯罪與治安法案》，將禁止持有或散布用於竊車的電子裝置，違者最高可判處五年徒刑。然而，專家警告，單靠法律難以遏止，因為竊車裝置租借市場已規模化運作，犯罪集團仍擁有充足的資金與技術更新能力，未來恐利用新型工具進行跨國偷車活動。

