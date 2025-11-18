日中緊張央視竟PO官員「插口袋」送客 日本媒體人揭背後目的！

金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，會後劉勁松以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自X平台）

日中關係因日相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日急飛北京磋商，中共官媒卻刻意釋出「雙手插口袋」的輕蔑送客畫面，引發外界熱議。對此，日本媒體人三木慎一郎直言，這其實是很典型的中國式宣傳手法，為的是營造日本好像被中國訓話的樣子，痛批「這種凡事只重視表面功夫的國家，難怪全世界都不會信任它！」

日本外務省派前往中國與中國外交部亞洲司長劉勁松等人會談，尋求雙方降溫的可能性。但今天中國《央視》釋出雙方會後步出外交部的照片，可以看到金井正彰神情有些凝重無奈，邊聽著中方官員講話一邊點頭；站在一旁的劉勁松則以雙手插在褲子口袋裡的姿態「送客」，其表情與肢體語言，被外界解讀為極度不友善與傲慢，充滿羞辱意味。事後中國外交部還說，「在磋商期間，中方再次就日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，向日方提出強烈抗議」。

對此，三木慎一郎在X平台發文，「中國媒體今天放出來的影片，就是把會談結束後在電梯前隨便聊幾句的畫面，刻意剪輯截圖成好像日本被中國當面訓話的樣子，然後再放到中國的社群平台大肆散播。外交談判是在正式會議室進行，哪有人會在走廊上談國家大事？中國就是因為談判內容佔不到便宜，只好故意拿退場時這種片段來大作文章，這就是很典型的中國式宣傳手法。就連中國的主流媒體也跟著把這種『站著聊兩句』的畫面，搞得好像外交攻防戰的重頭戲，然後到處傳播。這種凡事只重視表面功夫的國家，難怪全世界都不會信任它！」

