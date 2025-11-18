失傳320年迷人樂聲 少年巴哈管風琴作品德國首演

德國文化部長魏莫（左）、巴哈檔案館研究員沃爾尼（中）和萊比錫市長詠恩（Burkhard Jung）17日拿著巴哈遺失數百年的作品手稿複本。（法新社）

兩部由被譽為「音樂之父」的著名作曲家巴哈（Johann Sebastian Bach），在青少年時期創作的管風琴作品，失傳超過300年後，17日在德國首次演出。這兩件作品的重新發現，被形容是「音樂界的重大時刻」。

《法新社》17日報導，這兩首管風琴作品《D小調夏康舞曲》（Chaconne in D minor BWV 1178）和《G小調夏康舞曲》（Chaconne in G minor BWV 1179），是巴哈音樂創作生涯早期，在圖林根州阿恩斯塔特（Arnstadt）擔任管風琴教師期間所寫。研究者最早在30多年前就注意到這份手稿，但是由於手稿未署名也無日期，作者身分始終難以確認，直到近年確認手稿抄錄者身份，才得以確認是巴哈的作品。

這兩部作品17日在巴哈任教達27年、也是他的長眠之地萊比錫聖多馬斯教堂（St Thomas Church）首演，距創作推測年代已約320年。德國文化部長魏莫（Wolfram Weimer）在演出前記者會上指出，這兩部巴哈作品的發現，「轟動全球」，是「音樂界的偉大時刻」，將令世界各地樂迷感到無比欣喜。

這些手稿據信寫於1705年前後，當時巴哈約18歲。根據萊比錫巴哈檔案館資料，巴哈研究者沃爾尼（Peter Wollny）最早在1992年在比利時皇家圖書館發現這些作品，由於作品包括巴哈幾項獨特音樂特色，令他十分著迷，但是手稿出自誰手始終成謎。

數年前專家從一封1729年的信件中發現極為相似的筆跡，寫信人是巴哈在阿恩施塔特教過的學生約翰（Salomon Guenther John）；接著近年又找到更多約翰與該作品年代更相近的早期筆跡樣本，從而確認手稿出自他手。沃爾尼說，「長期以來我一直在尋找這片消失的拼圖，現在這整幅圖很清楚了」，這兩份手稿是約翰在1705年抄錄。

負責17日首演演奏的荷蘭管風琴家暨巴哈檔案館長古柏曼（Ton Koopman）表示，作品品質「非常高」，人們常以為天才晚成，「但是巴哈與莫札特的例子都顯示並非如此」，他相信，全球管風琴家會非常未來感謝有這部充滿技巧性和活力的新曲目，並將會經常演奏。

17日首演的巴哈作品手稿。（法新社）

