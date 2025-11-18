為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中媒突報導高市早苗認錯 被抓包把沒說過的話塞她嘴裡！

    2025/11/18 20:51 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本首相高市早苗本月初在國會表態台灣若遭侵略，自衛隊不排除行使集體自衛權的言論讓中方炸鍋，採取一連串報復措施，要求撤回「不當發言」，但日本政府從上到下都表態無意收回。不過昨天（17日）中國多個媒體突然發布有關高市早苗正在反省自己，今後不會再有類似發言的報導，引發外界熱議，結果被抓包中方根本是大內宣，把高市早苗沒說過的話硬生生塞到她嘴裡！

    昨天包括《環球時報》在內的中共官媒、自媒體、香港建制派媒體突然發布一篇疑似套用同個模板的新聞，標題為「高市早苗正在反省，今後應該不會有類似發言」，讓外界以為中方連日來對日本各種文攻武嚇，包括駐日戰狼嗆聲「斬首」、取消中客赴日旅遊、黃海實彈射擊等等，終於讓高市早苗服軟，撤回「台灣有事就是日本有事」相關言論，小粉紅們嗨喊又是祖國的一次勝利。

    但查詢日媒、外媒，都沒有看到類似新聞。反共網紅「八炯」表示，牆內這些報導似乎是幾天前中共要求高市早苗撤回相關言論，結果現在卻變成是高市早苗說的，高市早苗和日方官員不甩中方要求，索性將他們沒說過的話硬生生塞進他們嘴裡，然後在牆內大內宣，說日本慫了，高市早苗認錯了，「其實中國很多外交新聞都是這樣子，中文版本是一件事情，原文又是另外一件事情。」

