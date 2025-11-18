為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日中磋商氣氛緊張 日方駁治安惡化、重申不撤高市答詢

    2025/11/18 23:47 中央社
    中國外交部14日晚間發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。日本外務省晚間說明，亞洲大洋洲局局長金井正彰已就中國近期一連串赴日旅遊警示向中方提出嚴正抗議。（路透）

    日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今天在北京舉行的日中局長級磋商中，向中國外交部亞洲司司長劉勁松強調，日本國內治安並未惡化，並就中國近日呼籲公民避免赴日旅遊一事提出嚴正交涉，強烈要求中方採取適當措施。

    日本內閣官房長官木原稔傍晚也重申，不會撤回首相高市早苗在國會相關答詢內容。

    中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

    金井正彰等一行人17日抵達北京，今天上午會晤劉勁松，磋商內容圍繞高市早苗在國會的答詢。高市表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

    雙方磋商歷時數小時。會後，金井未回答媒體提問；劉勁松被媒體堵訪時，被問及是否滿意磋商結果，他直言「當然不滿意」，並形容會談氣氛「嚴肅」。兩人在鏡頭前的神情均相當凝重。

    日本東京放送電視台（TBS）報導，外務省晚間說明，金井在會中就中國近期一連串赴日旅遊警示提出嚴正抗議，並反駁通知內容，指日本治安並未惡化，要求中方應立即改善相關應對。

    外務省並指出，日方要求中方確保在華日本公民的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍發表不當言論再次提出強烈抗議，敦促中方盡快採取適當的對應措施。對此，劉勁松提出中方立場，但日方進行反駁，並說明日本政府一貫立場。

    木原稔在傍晚記者會上也就高市早苗答詢內容再次強調，「這並未改變政府的既定立場」，表明日本政府不會撤回相關發言。

