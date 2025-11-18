烏國轉運樞紐!波蘭鐵軌遭破壞 檢懷疑外國情報機關涉入

波蘭調查人員17日在米卡附近調查鐵路遭破壞情形。（法新社）

西方援助烏克蘭的運輸要道所在地波蘭，首都華沙到東南部城市盧布林（Lublin）鐵路線竟遭安裝爆炸裝置破壞，總理圖斯克（Donald Tusk）17日表示，波蘭檢方懷疑，這起「前所未見的破壞行動」，背後與外國情治單位有關。

《法新社》17日報導，遭破壞路段位於波蘭中部小鎮米卡（Mika）附近，距離華沙約100公里處，當局16日發現這條援烏物資運輸重要鐵路線遭破壞，立即封鎖該區域，並派員警和鐵路安全人員警戒。圖斯克發文表示，破壞行動是直接針對「波蘭國家和其人民的安全」。波蘭國家檢察署辦公室表示，已經針對這起「恐怖主義性質的破壞行動」展開調查，並懷疑這起行動是「為某一國外情報機構行事」。

內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwinski）指出，爆炸是透過電纜引爆，現場已找到纜線殘骸。他還透露，正在調查同一條路線另起兩次疑似破壞事件，其中一起在同省的普瓦維市（Pulawy）附近，數10公尺鐵軌遭破壞，一列火車因此緊急停車；另一起相距數百公尺，鐵軌被人放置障礙物。所幸這兩起事件也未造成任何事故。

波蘭是北大西洋公約組織（NATO）和歐盟（EU）成員國，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，一直是對烏國軍事與人道援助的主要轉運樞紐，烏俄戰爭這幾年來，華沙也多次指控莫斯科策動多起破壞行動，包括無人機侵入和縱火等，並已限制俄國外交人員在波蘭的活動，並下令關閉兩座俄國領事館，扣留55名涉嫌為莫斯科行事的嫌疑人。克里姆林宮否認波蘭這些指控。

圖斯克17日前往米卡視察時表示，指出事路線每天有數十列列車通行，是「極度重要」的路線，包括運送援助物資，破壞這條軌道「很可能是意圖讓列車出軌」。他在社群媒體發文強調，「不論是誰，我們都會揪出犯案者」，國家安全委員會18日將召開會議，軍方高層與總統府代表都會出席。

北約秘書長呂特表示，北約與波蘭政府「保持密切聯繫」。歐盟執委會主席烏馮德萊恩回應圖斯克發文，示警「我們安全受到的威脅們是真實且與日俱增」，呼籲歐洲立即強化保護領空和關鍵基礎設施的能力。

