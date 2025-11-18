德法攜手拚歐洲「數位主權」 擺脫倚賴美國科技巨頭

法國總統馬克宏（左）和德國總理梅爾茨。（歐新社檔案照）

在人工智慧技術競賽升溫之際，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）18日將在柏林舉行峰會，共同推動強化歐洲數位「主權」，降低對美國科技巨頭的依賴。

《法新社》18日報導，這兩大歐洲國家將在這場柏林高峰會上提出這項呼籲。這場峰會將有多家歐洲頂級科技企業執行長與會，包括法國人工智慧公司Mistral和德國軟體巨擘SAP。

人工智慧在各領域扮演愈加重要角色，歐盟多次遭批評，在AI主導地位競爭上動作遲緩，歐洲領袖正回應與日俱增的歐洲內部呼聲，要歐洲對自己的數位命運，有更大的掌控力。

對美歐多領域長期以來關係持質疑態度的美國總統川普重返白宮後，也升高對美國科技主導地位的擔憂。德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）17日出席在柏林郊外一座斥資110億歐元的數據中心破土典禮時表示，這場峰會傳遞的核心訊息會是，「歐洲準備好形塑自己的數位未來，來降低依賴」，他說，「我們攜手合作就能有更大進展」。

歐盟本週稍晚預計提出放寬人工智慧與數據保護規範建議，這項議題預料也將成為柏林峰會焦點。會議還將討論歐盟的雲端運算能力「主權」。支持者主張，發展具「主權」的雲端運算能力，可在目前由Google、亞馬遜網路服務（AWS）和微軟等美國企業主導的市場中，更佳保護歐洲的數據。

