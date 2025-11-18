美國殺人魔逃亡30年落網 「GG太小」成破案關鍵 警曝真實尺寸

曾在1970至1980年之間，犯下數百起重大刑案的美國「金州殺人魔」迪安格羅。（圖擷取自@Howodd69 社群平台「X」）

犯下數百起重大刑案的美國「金州殺人魔」迪安格羅（Joseph James DeAngelo Jr.），逍遙法外30多年後，終於在2020年被逮捕歸案。負責承辦此案的檢察官事後出書分享追緝經歷，透露警方之所以能成功指控迪安格羅多項罪名，除了DNA等證據，最關鍵的重要線索，竟是他天生異於常人的「迷你陰莖」。

綜合外媒報導，檢察官西恩霍（Thien Ho）在他即將出版的新書《人民與金州殺人魔》（The People vs. the Golden State Killer）揭露，警方雖然掌握迪安格羅涉及多起重大刑案的線索，卻苦於缺少直接的DNA證據來佐證。為此，警方搜集多名性侵案受害者的證詞，希望能從其他間接證據來確認嫌疑人身分，結果有了意想不到的發現。

根據多名受害者的證詞描述，嫌犯的生殖器「異常迷你」，為了驗證這項特徵，警方在迪安傑羅收押期間，安排攝影師為其生殖器官進行拍照存證，不料整個過程卻異常艱辛。西恩霍回憶，攝影師當時數次跪下拍照，但卻始終拍不到任何東西，對此感到非常挫敗；其他在場協助攝影師的警方，也氣得當場大喊︰「那裡根本什麼都沒有！」。

根據警方形容，迪安傑羅的生殖器尺寸「比一角硬幣的圓周還要小，長度僅相當於小指指尖」，這個罕見的關鍵特徵，進一步印證受害者說法，最終協助警方將迪安傑羅逮捕歸案。報導致出，迪安傑羅已在2020年承認13項謀殺罪與數十起強暴、搶劫和綁架案，最終被法官判處多個連續的終身監禁，且不得假釋。

據悉，迪安格羅原是美國執法機關的警察，卻在1970至1980年之間，在加州多地犯下至少12起謀殺案、超過45起性侵案，以及數百起入室竊盜案，犯案期間還被媒體冠上「金州殺人魔」（Golden State Killer）、「東區強暴犯」（East Area Rapist）、「鑽石結殺手」（Diamond-Knot Killer）、「原始暗夜尾隨者」（Original Night Stalker）、「維塞利亞入室搶劫犯」（Visalia Ransacker）等稱號。

Joseph DeAngelo, known as the Golden State Killer, identified partly due to a micro penis. Full story: https://t.co/eVQBLgtolt pic.twitter.com/Ct4Q1tPl4L — Complex （@Complex） November 12, 2025

