中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 遭日網灌爆！

中國駐日大使吳江浩。（法新社）

日本首相高市早苗本月初在國會表態台灣若遭侵略，自衛隊不排除行使集體自衛權的言論讓中方炸鍋，不只駐大阪總領事薛劍叫囂「斬首」，北京也採取一連串報復措施，雙方關係急轉直下。日本政府護台言論被中國文攻武嚇，台灣竟有人隔海唱和，中國駐日大使吳江浩今（18日）還特別在社群分享我國前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等，宣稱，台灣人都會站出來反對高市早苗，引發熱議。

吳江浩今天在官方X平台發文稱，高市早苗的「錯誤言論」在台灣社會持續引發不滿與批評聲浪，「例如馬英九就表示：『高市首相的發言傷害台灣民眾的利益，台灣問題不應該讓外國勢力介入，應該由台灣與大陸雙方透過直接對話來解決』。洪秀柱也說：『高市首相的這種說法不只是挑釁，更是把台灣推到危險的邊緣，也顯示出日本軍國主義的陰影到現在都還沒完全消失。日本過去曾經殖民台灣，打壓台灣人，甚至犯下屠殺台灣人的歷史罪行，而且台灣慰安婦的歷史傷痛，到現在也沒有獲得日本真心的道歉和賠償。儘管如此，日本現在居然還繼續對台海問題指指點點』。」

「台灣雜誌《觀察》創辦人紀欣則表示：『在日本殖民統治的時代，台灣人民反抗日本的行動從來沒停過，只是以不同方式持續進行而已。現在，只要是有正義感的台灣人，都會站出來反對高市早苗這種惡質的言論。』」

該貼文一出引發熱議，日本網友紛紛留言「你們到底在慌什麼？日本不過是在國會裡討論安全保障而已。『存立危機事態』只是日本的國內法律，與貴方的敘事毫無關係，反應得越激烈，倒越像是被說中了」、「大陸和台灣應該透過直接對話解決這個問題⋯⋯如果真是這樣，你們就應該明確表示『武力入侵台灣絕對不可能』，習近平關於武力統一的荒謬言論才是問題的根源」、「國民黨如今無法在台灣掌權的原因在於，馬英九曾試圖將台灣出賣給中國共產黨，這位前總統如此不得人心是有原因的」、「你們到底有什麼資格代表台灣人發言？」、「如果問題能夠透過對話就解決，高市提到的危機就不會發生，該停止愚蠢行為的是貴國！」

