時機敏感！烏國剛簽美國天然氣協議 土耳其油輪就在敖德薩遇襲

土耳其「MT Orinda號」油輪18日在敖德薩港，遭無人機擊中起火。（翻攝美聯社影片畫面）

根據《美聯社》報導，官員表示，一架無人機18日襲擊烏克蘭南部敖德薩，一艘懸掛土耳其國旗的油輪遭擊中起火。而在前一天，烏克蘭總統澤倫斯基才剛簽署一份協議，計劃將透過該地區進口美國的液化天然氣。

土耳其海事局指出，遇襲船隻為「MT Orinda號」油輪，事發當時正在伊茲梅爾港卸載液化石油氣，船上全部16名船員均已疏散，無人受傷。烏克蘭官員並未就該油輪事件發表具體評論，但敖德薩地區軍事首長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄軍無人機連夜襲擊了該地區，損壞數個城市的能源與港口基礎設施。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基於17日正式訪問希臘，根據協議，美國液化天然氣將從明年1月起，經由希臘北部港口亞歷山德魯波利斯，透過管線輸往敖德薩。與此同時，羅馬尼亞當局因油輪貨物的性質，下令疏散了伊茲梅爾港邊境對面的兩個村莊。

在烏克蘭其他地區，俄軍飛彈連夜襲擊了東北部哈爾科夫州的巴拉克利亞市，造成3人死亡、11人受傷。此外，在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州的尼科波市，俄軍的日間攻擊也造成2人死亡、2人受傷，擊中了公寓大樓、商店與一家美髮沙龍。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯在夜間向全國發射了2枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈以及128架攻擊與誘餌無人機。與此同時，俄羅斯國防部則宣稱，其防空系統一夜之間擊落了36架烏克蘭無人機。

烏克蘭亦試圖反擊俄羅斯的電網。俄羅斯烏里揚諾夫斯克州州長表示，一架烏克蘭無人機的攻擊損壞了當地一座變電站，但無人員傷亡。根據聯合國統計，戰爭期間俄軍的襲擊，已造成超過1萬2000名烏克蘭平民死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法