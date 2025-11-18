為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    菲律賓軍方赴仁愛暗沙補給 傳中國海警干擾通訊反制監視

    2025/11/18 18:00 編譯管淑平／綜合報導
    仁愛暗沙和菲國擱淺在該海域的馬德雷山號登陸艦。（路透檔案照）

    仁愛暗沙和菲國擱淺在該海域的馬德雷山號登陸艦。（路透檔案照）

    菲律賓對南海主權爭議據點仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）的補給任務，先前頻傳遭中國騷擾，菲國兩名官員18日表示，近日菲國軍方赴仁愛暗沙補給時，中國海警船曾干擾該區域通訊。

    《美聯社》18日報導，兩名要求匿名的菲國高層官員18日向美聯社透露此事，菲國武裝部隊上週五運送補給和輪替的海軍人員到仁愛暗沙時，中國海警干擾仁愛暗沙和周邊區域的通訊，顯然是為了阻止美國或其他承諾協助維護南海法治的其他外國可能以無人機進行空中監視。不過菲國官員表示，儘管有中國海警、中國其他船隻在該暗沙周邊，但是補給「未發生不測事件」。中方官方尚未回應干擾通訊一事。

    菲中為仁愛暗沙主權爭議已久，菲國刻意在仁愛暗沙擱淺老舊二戰登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），做為主權宣示，並派駐小批兵力。中國則長年派遣公務船或其他船隻在周邊施壓。

    去年以來菲國對仁愛暗沙補給任務12次順利完成，未發生事故。菲中兩國去年7月底達成「臨時安排」協議，避免再起衝突，不過，今年8月，中方在該海域增派海警船、配備重型武器的快艇和海上民兵船，並有一架直昇機和無人機支援，其中一艘船甚至曾逼近馬德雷山號達僅距離50公尺，海警船並進行水砲演練或恫嚇動作。

