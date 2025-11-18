為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    用AI設計封面! 2作家遭取消紐西蘭文學獎項參賽資格

    2025/11/18 20:31 即時新聞／綜合報導
    紐西蘭兩名作家因新作使用AI設計封面，慘遭取消紐西蘭奧克漢圖書獎的參賽機會。圖為兩本參賽作品封面。（擷取自Quentin Wilson網頁）

    紐西蘭兩名作家因新作使用AI設計封面，慘遭取消紐西蘭奧克漢圖書獎的參賽機會。圖為兩本參賽作品封面。（擷取自Quentin Wilson網頁）

    紐西蘭兩位知名作家強森（Stephanie Johnson）和史密瑟（Elizabeth Smither），因新作在封面設計部分使用人工智慧（AI），慘遭取消紐西蘭最高文學榮譽「奧克漢圖書獎」（Ockham book awards）的參賽機會。

    《衛報》（The Guardian），強森與史密瑟的新作，原定於10月參賽2026年奧克漢圖書獎的虛構類獎項，但在近日因人工智慧使用方面的新條款而被取消參賽資格。

    這兩本書的出版商威爾森（Quentin Wilson）解釋，評獎委員會在8月修改了評分標準，但那時所有參賽書籍的封面都已經設計完成，「對於任何出版商而言，在設計方案中考慮到這一項條款都為時已晚。」

    出版商還強調，製作和設計團隊為這些書付出了大量心血，最終結果對他們來說也很沮喪，「兩位備受尊敬的作家創作的兩部優秀小說捲入此事顯然令人心碎，儘管這與他們的寫作本身完全無關。」

    強森表示，她雖理解主辦方的決定，仍難掩失望。她說，作家通常很少參與封面設計，她對新作封面採用了AI完全不知情，也擔心外界誤以為她用AI寫書，她強調「絕對沒有」，「我們討論的重點早就不是我的書......也不是創作靈感，而是該死的AI。我真的很討厭AI。」

    管理奧克漢獎的紐西蘭圖書獎信託基金主席萊加特（Nicola Legat）表示，該機構對書籍中的AI使用規則採取堅定立場，強調絕不會有刻意阻礙兩位受人尊敬的作家參賽的想法，但標準適用於所有人，無論地位或影響力，均會一視同仁地對待所有參賽者。

    萊加特補充，修訂AI標準是為了支持國內作家，與插畫家的創意與著作權利益，「隨著AI持續演進，機構可能仍需再次檢視並完善標準。作為業內人士，我們必須共同努力，確保這種情況不再發生。」

    紐西蘭兩名作家因新作使用AI設計封面，慘遭取消紐西蘭奧克漢圖書獎的參賽機會。示意圖。（路透）

    紐西蘭兩名作家因新作使用AI設計封面，慘遭取消紐西蘭奧克漢圖書獎的參賽機會。示意圖。（路透）

