    首頁 > 國際

    韓國警方：2024年被捕外籍嫌犯 中國籍居首占45％達1.6萬人

    2025/11/18 19:05 中央社
    2024年韓國警方在其境內逮捕的外籍嫌犯中，中國籍嫌犯達1.6萬人，占被捕外籍嫌犯的45.6%，圖為韓國警方在街頭巡邏警戒的畫面。（歐新社）

    有韓國國會議員今天引述警方數據表示，2024年韓國警方在其境內逮捕的外籍嫌犯中，中國籍嫌犯達1.6萬人，占同年被捕外籍嫌犯的45.6%，高居外籍嫌犯首位，且遠多於第2名越南籍嫌犯的3922人。

    韓聯社報導，上述數據是由韓國警方所統計，並由韓國國會議員秦鍾午在今天公布。根據統計，2024全年在韓國被逮捕的外籍嫌犯有3萬5296人，較2021年的3萬2470人增加8.7%。

    這項數據顯示，依國籍區分，2024年被逮捕的中國籍嫌犯達1萬6099萬人，居外籍嫌犯的首位，且占被捕外籍嫌犯的45.6%；第2至4名的分別為越南籍嫌犯3922人、泰國籍嫌犯2204人、烏茲別克籍嫌犯1962人。

    秦鍾午對上述數據表示，在韓國境內外籍嫌犯日益增加的情況下，韓國社會要求將驅逐出境措施適用範圍明確化的呼聲，日益高漲，他因此在國會主導發起韓國「出入境管理法」修正案。

    根據報導，韓國現行出入境管理法規定，被判處監禁以上的外籍人員可被驅逐出境，但條文並未具體規定所涉及的犯罪行為。至於修正案，涉嫌殺人、搶劫、毒品等嚴重犯罪行為的外籍人員，應依法被強制驅逐出境。

