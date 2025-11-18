為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本青森外海規模4.7地震 北海道、東北地區多地有感搖晃

    2025/11/18 17:52 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣在今（18）日下午，被觀測到東方外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本青森縣今（18）日當地時間下午5點21分（台灣時間下午4點21分），在東方外海發生規模4.7地震，最大震度3，包括青森縣、北海道以及其他東北地區皆有感。根據日本氣象廳指出，本次地震沒有引發海嘯的風險。

    綜合日媒報導，這起地震震央位於青森縣東方外海，經緯度為北緯40.9度、東經142.6度，規模達到4.7，震央深度為40公里，根據氣象廳的觀測資料，包括青森縣、北海道、岩手縣、宮城縣和秋田縣皆有感。

