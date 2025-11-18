日本青森外海規模4.7地震 北海道、東北地區多地有感搖晃

日本青森外海規模4.7地震 北海道、東北地區多地有感搖晃2025/11/18 17:52 即時新聞／綜合報導
日本青森縣在今（18）日下午，被觀測到東方外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）
日本青森縣今（18）日當地時間下午5點21分（台灣時間下午4點21分），在東方外海發生規模4.7地震，最大震度3，包括青森縣、北海道以及其他東北地區皆有感。根據日本氣象廳指出，本次地震沒有引發海嘯的風險。
綜合日媒報導，這起地震震央位於青森縣東方外海，經緯度為北緯40.9度、東經142.6度，規模達到4.7，震央深度為40公里，根據氣象廳的觀測資料，包括青森縣、北海道、岩手縣、宮城縣和秋田縣皆有感。
【地震情報 2025年11月18日】— 特務機関NERV （@UN_NERV） November 18, 2025
17時21分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM4.7、最大震度3を青森県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/iBClou8bHl
