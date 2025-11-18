日本青森外海規模4.7地震 北海道、東北地區多地有感搖晃

日本青森縣在今（18）日下午，被觀測到東方外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）

日本青森縣今（18）日當地時間下午5點21分（台灣時間下午4點21分），在東方外海發生規模4.7地震，最大震度3，包括青森縣、北海道以及其他東北地區皆有感。根據日本氣象廳指出，本次地震沒有引發海嘯的風險。

綜合日媒報導，這起地震震央位於青森縣東方外海，經緯度為北緯40.9度、東經142.6度，規模達到4.7，震央深度為40公里，根據氣象廳的觀測資料，包括青森縣、北海道、岩手縣、宮城縣和秋田縣皆有感。

請繼續往下閱讀...

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法