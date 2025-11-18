菲總統遭親姊控吸毒 馬拉坎南宮怒斥：為掩蓋貪腐醜聞

菲總統小馬可仕遭親姊指控為吸毒者 。（美聯社資料照）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）17日遭其親姊姊、參議員艾米・馬可仕（Imee Marcos）公開指控為長期的毒品成癮者。根據《美聯社》報導，菲國總統府馬拉坎南宮18日駁斥這些說法毫無根據，並稱此舉可能是為了轉移外界對一樁貪腐醜聞調查的絕望嘗試。

身為前獨裁者馬可仕長女的艾米，17日晚間在一場宗教團體的集會上發表演說，指控其弟弟小馬可仕的毒癮始於他們父親執政時期，並一直持續至今，已影響其健康與治理能力。她更直接指控，總統的妻子與子女也是毒品使用者。

艾米在演說中聲稱，總統的「毒癮已成為腐敗橫行、缺乏方向與錯誤決策的原因」，並向軍警喊話，要求他們協助「改善他的狀況」。

對此，小馬可仕陣營展開強力反擊。總統府通訊部次長卡斯楚（Claire Castro）表示，參議員艾米的指控是早已被駁斥的陳腔濫調，可能是為了轉移外界對一樁防洪工程貪腐醜聞調查的絕望嘗試，該案可能牽涉其在參議院的盟友。

小馬可仕的兒子、眾議員桑德羅・馬可仕（Sandro Marcos）也表示，姑姑的指控「毫無根據」且「極不負責任」。他說：「看到她訴諸謊言來動搖政府以推進自己的政治野心，讓我感到心痛。」

這場馬可仕家族的公開爭執，背後牽動著與前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族的複雜關係。艾米・馬可仕是杜特蒂的高調盟友，而杜特蒂家族正因杜特蒂本人今年3月依國際刑事法院（ICC）逮捕令被捕，而將矛頭指向小馬可仕政府。杜特蒂的女兒、副總統薩拉・杜特蒂（Sara Duterte）也是小馬可仕最激烈的批評者之一。

事實上，杜特蒂去年就曾公開指控其繼任者小馬可仕為吸毒者。當時小馬可仕對此一笑置之，並反稱杜特蒂本人正使用強效鴉片類藥物「吩坦尼」（fentanyl）。杜特蒂曾於2016年承認，過去因摩托車事故傷害而使用芬太尼止痛，但其律師稱他在就任總統前已停用。

菲律賓總統小馬可仕的親姊姊、參議員艾米・馬可仕（Imee Marcos）。（美聯社資料照）

