從88％急墜至9％! 美國遙測研究勢微 龍頭拱手讓給中國

遙感探測技術支撐從自駕車、氣象監測到國家安全等範圍廣泛的關鍵應用，然而根據紐約大學坦登工程學院教授拉佛（Debra Laefer）的研究發現，從1990年代至2023年，美國在遙測研究領域的全球佔比，已從88%墜落至9%，而崛起佔龍頭地位的則是中國。

《南華早報》18日報導，在1990年代，美國在遙測領域的主導地位，如現今矽谷主導軟體一樣：全球近90%所有與遙測相關的研究是由美國發表，而中國發表的論文幾乎掛零。然而到了2023年，中國佔全球所有遙測論文近半數，而美國則縮減至不到10%。

拉佛說，這個轉變是近年全球技術領導地位最重大的改變之一。她將她的發現發表在9月12日出刊的《地球空間資訊期刊》（Journal Geomatics）。

她指出，約10年前她開始注意到中國發表的遙測論文一直增加，「幾年後，我好奇這究竟只是我個人觀察，還是更大趨勢的一部分，這讓我萌生研究該領域論文發表趨勢的構想」。

拉佛統計1961年至2023年全球72種期刊、共12.6萬篇科學論文，結果發現在1990年之前，中國發表的論文幾乎為零，到了2000年其全球佔比僅4%，與印度相同。

然而此後，該數據直線飆升，2023年中國以47%的比率佔全球主導地位，而美國則從1990年代的88%佔比下跌至僅剩9%。其他國家的表現各不相同，過去50年來，德國一直維持前10%，目前位居第4，落後印度，西班牙與澳洲則躋身前10。

該研究的關鍵發現是研究經費與論文量呈正比關係。從2021至2023年發表的遙測論文數據顯示，中國國家自然科學基金委員會資助的計畫佔全球論文53%，而美國機構資助的計畫，則僅貢獻5%論文。

該研究分析2011年至2020年全球前10大資助遙測技術的研究機構，結果中國佔了6名。美國只有2個上榜：美國航太總署（NASA）以及國家科學基金會（NSF），分別排名第7與第8，其他為歐洲機構。

拉佛的研究也包含遙測專利數據，在2021年至2023年間，含有「遙測」關鍵字的全球專利申請超過4.3萬件，中國佔絕大多數，與世紀之交時，幾近壟斷的美國形成強烈對比。

