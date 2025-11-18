才有西裝男月台拉屎！中國南寧地鐵再傳「牙籤男」當眾打手槍

中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

中國南寧地鐵再度爆出不可思議的亂象，上週一名男子才在月台公然大便後，15日晚間又有乘客在車廂內當眾脫褲「打手槍」，不僅當場嚇壞所有乘客，也讓相關影片在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。

綜合中媒報導，案發於當晚9時許，一名男子坐在車廂座位上，將褲子脫到小腿、內褲拉到大腿，生殖器完全外露，接著一手拿著手機、一手在車上自慰，整個過程完全無視他人。網傳影片顯示，當時車廂內的乘客紛紛被男子行徑嚇得四散，有人急忙移動位置，有人更不敢直視，但該男子全程毫無收斂，神情冷靜得彷彿置身無人之境。地鐵人員上前勸阻時，該名男子甚至整個人躺在座位上耍賴。

請繼續往下閱讀...

南寧地鐵工作人員表示，當時已有站務人員上前勸阻，後續將男子移交地鐵警方處理。不過地鐵警方表示，相關案情由屯里站派出所負責；派出所人員受訪時則稱，不接受電話與媒體採訪，後續資訊需以南寧市融媒體中心發布為準。

事件曝光後引發廣泛討論，網友紛紛直呼「牙籤有啥好露的」、「南寧地鐵最近怪事真多」、「建議南寧地鐵請幾個法師來作法，最近有點邪門」、「還以為是之前那個拉屎哥，沒想到又冒出新人露鳥弟」。也有人擔心接連多起事件已形成破窗效應，希望官方能加強管制並保護乘客安全。

中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法