為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    才有西裝男月台拉屎！中國南寧地鐵再傳「牙籤男」當眾打手槍

    2025/11/18 18:32 即時新聞／綜合報導
    中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

    中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

    中國南寧地鐵再度爆出不可思議的亂象，上週一名男子才在月台公然大便後，15日晚間又有乘客在車廂內當眾脫褲「打手槍」，不僅當場嚇壞所有乘客，也讓相關影片在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。

    綜合中媒報導，案發於當晚9時許，一名男子坐在車廂座位上，將褲子脫到小腿、內褲拉到大腿，生殖器完全外露，接著一手拿著手機、一手在車上自慰，整個過程完全無視他人。網傳影片顯示，當時車廂內的乘客紛紛被男子行徑嚇得四散，有人急忙移動位置，有人更不敢直視，但該男子全程毫無收斂，神情冷靜得彷彿置身無人之境。地鐵人員上前勸阻時，該名男子甚至整個人躺在座位上耍賴。

    南寧地鐵工作人員表示，當時已有站務人員上前勸阻，後續將男子移交地鐵警方處理。不過地鐵警方表示，相關案情由屯里站派出所負責；派出所人員受訪時則稱，不接受電話與媒體採訪，後續資訊需以南寧市融媒體中心發布為準。

    事件曝光後引發廣泛討論，網友紛紛直呼「牙籤有啥好露的」、「南寧地鐵最近怪事真多」、「建議南寧地鐵請幾個法師來作法，最近有點邪門」、「還以為是之前那個拉屎哥，沒想到又冒出新人露鳥弟」。也有人擔心接連多起事件已形成破窗效應，希望官方能加強管制並保護乘客安全。

    中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

    中國南寧地鐵車廂內，一名男子當眾脫褲打手槍，引發社會譁然。（本報合成，擷取自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播