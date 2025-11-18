紐時分析：中國對日發動連串報復 意在「震懾」但恐「適得其反」

因日本首相高市早苗的涉台言論，中日近期的外交爭端持續升級。（路透資料照）

針對日本首相高市早苗暗示可能軍事介入台海，北京正發動一連串報復行動。美國《紐約時報》17日分析指出，中國此番展示其軍事與經濟實力，其目標似乎是為「震懾日本，迫使其屈服」，並彰顯其超級大國地位。然而，該報也警告，這種侵略性的作法同時也冒著「適得其反」（backfiring）的風險。

《紐約時報》盤點了北京近期的報復行動。自高市早苗發表涉台言論以來，北京已警告中國遊客遠離日本；派遣海警船至釣魚台周邊爭議海域巡邏；並威脅可能暫停與東京的經濟或外交往來。中國外交部17日更宣布，總理李強將不會在本週末的G20峰會上與高市會晤，兩部日本電影在中國的上映日期也被推遲。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中國官方媒體也接連發表社論，稱中方採取最大限度的威懾立場至關重要。一個隸屬官媒的部落格帳號發文宣稱，中國在二戰時期遠比現在貧窮都能打敗日本，「現在，我們不僅有鋼鐵意志，還有鋼鐵洪流」，以此指稱中國的軍事建設。

強硬手段恐引發反彈

然而，《紐約時報》分析認為，北京的強硬做法正引發反彈。在日本，政治人物已譴責中國的報復措施「過激」。在國際上，中國駐大阪總領事薛劍因在社群媒體上呼籲將高市「斬首」，而在引發廣泛批評後被迫刪文。報導稱，中國過去試圖施加經濟脅迫的作法，也已引發其他國家的警惕。

《紐約時報》也注意到，日本國內輿論在此議題上存在分歧。根據日本共同社的最新民調，有49%的受訪者支持日本在台海衝突中行使集體自衛權，但也有42%的人表示反對。

東京法政大學教授福田圓向該報表示，中國可能注意到了這種民意分裂，並因此感覺「更大膽地」向日本施壓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法