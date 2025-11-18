若保有最終決定權 白宮官員：川普願簽署俄羅斯制裁法案

白宮官員向路透表示，只要川普保有對俄制裁的最終決定權，便可能簽署法案。（法新社）

針對美國國會制定擴大俄羅斯制裁法案，總統川普給予正面回應。白宮高階官員17日進一步指出，只要法案保留給總統實施制裁的最終決定權，川普便願意簽署法案。

「路透」報導，由共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）、眾議員菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick）同步推動的法案，將對包括採購俄羅斯能源在內，任何與莫斯科存在商業、經濟往來的國家施加制裁。

請繼續往下閱讀...

被問及川普是否準備好實際支持法案，白宮官員向路透表示，川普16日已向外界示意簽署意願。但一項重要前提是，制裁法案應額外賦予總統保有施加制裁的最終決定權，「只要這項條件包含其中，我認為總統會考慮簽署法案。」

官員另提到，白宮持續透過與俄羅斯協商終結戰爭，「我們當然持續專注在這件工作上，只是因為還有許多進展要達成，才沒有成為新聞的焦點。」

來源：https://www.reuters.com/world/us/trump-would-back-russia-sanctions-bill-if-he-retains-final-authority-white-house-2025-11-17/

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法