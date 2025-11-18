為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    若保有最終決定權 白宮官員：川普願簽署俄羅斯制裁法案

    2025/11/18 16:40 編譯林家宇／綜合報導
    白宮官員向路透表示，只要川普保有對俄制裁的最終決定權，便可能簽署法案。（法新社）

    白宮官員向路透表示，只要川普保有對俄制裁的最終決定權，便可能簽署法案。（法新社）

    針對美國國會制定擴大俄羅斯制裁法案，總統川普給予正面回應。白宮高階官員17日進一步指出，只要法案保留給總統實施制裁的最終決定權，川普便願意簽署法案。

    「路透」報導，由共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）、眾議員菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick）同步推動的法案，將對包括採購俄羅斯能源在內，任何與莫斯科存在商業、經濟往來的國家施加制裁。

    被問及川普是否準備好實際支持法案，白宮官員向路透表示，川普16日已向外界示意簽署意願。但一項重要前提是，制裁法案應額外賦予總統保有施加制裁的最終決定權，「只要這項條件包含其中，我認為總統會考慮簽署法案。」

    官員另提到，白宮持續透過與俄羅斯協商終結戰爭，「我們當然持續專注在這件工作上，只是因為還有許多進展要達成，才沒有成為新聞的焦點。」

    來源：https://www.reuters.com/world/us/trump-would-back-russia-sanctions-bill-if-he-retains-final-authority-white-house-2025-11-17/

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播