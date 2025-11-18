為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日官員為台海言論赴中溝通 中方「插口袋送客」

    2025/11/18 16:07 編譯陳成良／綜合報導
    日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴北京，為日相高市早苗「台灣有事」言論滅火，會後，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自央視）

    日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴北京，為日相高市早苗「台灣有事」言論滅火，會後，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自央視）

    為緩解因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急劇升溫的中日緊張關係，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日緊急飛抵北京進行磋商，不料卻踢到鐵板。根據中國官媒央視釋出的畫面，中方官員在會談結束後，竟以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客，畫面曝光引發譁然。中國外交部更在會後發表強硬聲明，稱已「再次向日方提出強烈抗議」。

    根據《央視》釋出的畫面，金井正彰18日下午步出中國外交部時，手上提著公事包，面對媒體追問一言不發，神情顯得頗為凝重無奈。而負責與其會談的中國外交部亞洲司司長劉勁松，則在一旁以雙手插在褲子口袋裡的姿態「送客」，其表情與肢體語言，被外界解讀為極度不友善與傲慢，充滿羞辱意味。

    據《法新社》報導，中國外交部發言人毛寧18日證實了此次會談。她表示：「在磋商期間，中方再次就日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，向日方提出強烈抗議。」顯示日方此行並未成功為局勢降溫。

    報導提到，金井正彰此行，是在中日關係因高市早苗言論而陷入螺旋式升級的背景下進行的。高市的「台灣有事」言論，已引發中國從外交官嗆聲、發布旅遊警示，到海警船闖入釣魚台、解放軍黃海實彈演習等一系列報復行動，雙邊關係盪至谷底。

    然而，對於日方此次的「滅火」行動，中國官媒普遍採取了刻意低調、冷處理的作法。相較於香港與日本媒體的全程追訪，中國國內媒體對金井到訪幾乎沒有報導，顯示北京意圖將此行定位為日方單方面的「求見」，而非平等的對話。

    金井正彰無論是在會前離開飯店，還是會後離開外交部，面對大批媒體的圍堵追問，均全程面無表情、不發一語。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播