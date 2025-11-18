日官員為台海言論赴中溝通 中方「插口袋送客」

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴北京，為日相高市早苗「台灣有事」言論滅火，會後，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自央視）

為緩解因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急劇升溫的中日緊張關係，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日緊急飛抵北京進行磋商，不料卻踢到鐵板。根據中國官媒央視釋出的畫面，中方官員在會談結束後，竟以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客，畫面曝光引發譁然。中國外交部更在會後發表強硬聲明，稱已「再次向日方提出強烈抗議」。

根據《央視》釋出的畫面，金井正彰18日下午步出中國外交部時，手上提著公事包，面對媒體追問一言不發，神情顯得頗為凝重無奈。而負責與其會談的中國外交部亞洲司司長劉勁松，則在一旁以雙手插在褲子口袋裡的姿態「送客」，其表情與肢體語言，被外界解讀為極度不友善與傲慢，充滿羞辱意味。

據《法新社》報導，中國外交部發言人毛寧18日證實了此次會談。她表示：「在磋商期間，中方再次就日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，向日方提出強烈抗議。」顯示日方此行並未成功為局勢降溫。

報導提到，金井正彰此行，是在中日關係因高市早苗言論而陷入螺旋式升級的背景下進行的。高市的「台灣有事」言論，已引發中國從外交官嗆聲、發布旅遊警示，到海警船闖入釣魚台、解放軍黃海實彈演習等一系列報復行動，雙邊關係盪至谷底。

然而，對於日方此次的「滅火」行動，中國官媒普遍採取了刻意低調、冷處理的作法。相較於香港與日本媒體的全程追訪，中國國內媒體對金井到訪幾乎沒有報導，顯示北京意圖將此行定位為日方單方面的「求見」，而非平等的對話。

金井正彰無論是在會前離開飯店，還是會後離開外交部，面對大批媒體的圍堵追問，均全程面無表情、不發一語。

