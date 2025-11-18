為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    芬蘭總統籲川普：是時候對普廷使用「大棒」了

    2025/11/18 15:58 編譯孫宇青／綜合報導
    史塔布表示，鑑於俄羅斯總統普廷不願接受烏克蘭停火，美國總統川普是時候擴大對普廷施壓了。（美聯社）

    史塔布表示，鑑於俄羅斯總統普廷不願接受烏克蘭停火，美國總統川普是時候擴大對普廷施壓了。（美聯社）

    芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在美國政治新聞網站《政客》（Politico）訪問中表示，鑑於俄羅斯總統普廷不願接受烏克蘭停火，美國總統川普是時候擴大對普廷施壓了。

    史塔布此前曾利用與美國總統川普的高爾夫球之旅，敦促他對普廷採取更強硬的立場。他表示，現在是華府擴大對莫斯科經濟施壓的時候了。他說，川普「要嘛用紅蘿蔔，要嘛用大棒」，「他在阿拉斯加的美俄峰會，以及與普廷的通話中都嘗試過紅蘿蔔。當他意識到俄國不會讓步，對和平沒有興趣時，他應該改用大棒」。

    史塔布說，「現在我們正處於大棒模式，下一步應該是制裁，美國參議院正在審議的制裁方案」。他指的是一項全面制裁俄國法案，該法案在參議院獲得廣泛的兩黨支持，但由於尚未獲得川普批准而停滯不前。16日晚間，川普表示他「同意」這項提案，鼓勵參院繼續推進該法案。

    上個月，川普對俄羅斯兩家最大的石油公司——俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油公司（Lukoil）——實施新的制裁，史塔布對此表示讚賞。他表示，鑑於普廷不願接受停火，美國推動該法案是正確的，「普廷唯一聽得進去的就是俄國寡頭，從這個意義上講，如果俄國寡頭們最終認為經濟上解決這個問題太複雜，那麼事情可能會開始發生變化」。

    當被問及歐洲是否應該像匈牙利總理奧班提議的那樣，嘗試與普廷直接接觸時，史塔布表示，「無論何時（直接對話的）時機到來，這終究會到來，都需要協調」。

    目前，史塔布表示，他對華府發揮主導作用感到滿意，「如果我們能夠做出貢獻，如果我們能夠進行調解，如果我們能夠與烏克蘭人、美國人和歐洲人進行對話，我認為這就足夠了」。

