    與北京交惡 日本籲在中國公民避免單獨行動

    2025/11/18 15:38 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗有關「台灣有事」的言論，連日來引起北京激烈反應。（彭博）

    日本首相高市早苗就台灣問題發表言論，引發日中外交爭端，日本已就此警告在中國的公民注意周圍環境，避免前往人群密集場所。

    《法新社》報導，由於日相高市早苗稱「台灣有事」可能觸發日本「存亡危機事態」，進而啟動自衛隊「集體防衛」需求，東京與北京當局連日來爭論不休。

    日本駐中大使館也在網站上發表聲明提醒在中公民提高警覺，盡量避免單獨行動，避開人多的廣場或容易被認為日本人經常出入的地點，尤其是帶兒童出門的家庭，更要多加注意。

    日本內閣官房長官木原稔週二表示，發出這類建議是「基於對相關國家或地區的政治形勢（包括安全形勢）和社會狀況的全面評估」。

    日本大使館的警告也建議公民「尊重當地習俗，與當地人交往時注意言行舉止，如果看到可疑的人或團體，請遠離並立即離開」。

    同時，由國家電影局監管的「中國電影新聞」報導，日本電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》和《工作細胞》的上映日期也將推遲。

    豆瓣影評網站顯示，這兩部動畫電影原定分別於12月6日和11月22日上映。

    「中國電影新聞」17日在微信公眾號上發表文章稱：「日本的挑釁性言論勢必會影響中國觀眾對日本電影的看法。」

