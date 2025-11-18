為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    必須捍衛的味道！ 澳洲囚犯為吐司醬控告監獄管理機構

    2025/11/18 15:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    被判謀殺罪成立的澳洲男子麥克基尼，挑戰澳洲維多利亞州禁止囚犯食用維吉麥醬的禁令。圖為維吉麥醬。（彭博）

    被判謀殺罪成立的澳洲男子麥克基尼，挑戰澳洲維多利亞州禁止囚犯食用維吉麥醬的禁令。圖為維吉麥醬。（彭博）

    被判謀殺罪成立的澳洲男子麥克基尼（Andre McKechnie），正在挑戰澳洲維多利亞州禁止囚犯食用維吉麥醬（Vegemite）的禁令。他在法庭上聲稱，禁止囚犯食用該吐司醬，侵犯了他作為澳洲人「享受自身文化」的權利。

    根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，法院登記文件顯示，麥克基尼為了維吉麥醬告上維多利亞州最高法院，他對維多利亞州司法與社區安全部以及負責管理監獄的維多利亞州懲教署提出訴訟。該案預計明年開庭審理。

    麥克基尼希望法院宣告，被告剝奪了他根據《人權與責任憲章法案》擁有的「作為澳洲人享受自身文化」的權利。他也希望法院重新審核維多利亞州禁止囚犯食用維吉麥醬的決定。

    維吉麥醬自2006年起被維多利亞州監獄禁止，維多利亞州懲教署稱其「會干擾緝毒犬偵查」。過去囚犯們會將維吉麥醬塗在毒品包裝上，希望其氣味能分散緝毒犬的注意力，使其無法發現違禁品。

    維吉麥醬還含有酵母，而維多利亞州監獄也禁止酵母，因為酵母可能被用於釀酒。

    維吉麥醬自1923年起在澳洲生產，深受大多數澳洲人喜愛。但由於味道特殊，因此對並非從小就吃維吉麥醬的人來說，需要一段時間適應其口味。

    值得注意的是，美國前總統歐巴馬曾對維吉麥醬發表評價。他說「這味道太可怕了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播