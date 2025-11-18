國際模特大賽廣東冠軍得主揭曉 全網震驚狂酸：有錢能使鬼推磨

第28屆國際模特大賽中國總決賽廣東得主。（本報合成，擷取自微博）

第28屆國際模特大賽中國總決賽日前在深圳落幕，結果一出立即在網路掀起巨大爭議。一名看起來年紀較長、身形豐腴的15號選手奪下廣東冠軍，引發許多網友不可置信，質疑評選標準「走鐘」，甚至懷疑賽事背後存在不當關係。

根據《世界新聞網》報導，本屆賽事由國際模特大賽組委會主辦，全國多個分賽區晉級選手齊聚深圳角逐總決賽，活動還結合影視演員海選，強調跨界娛樂亮點。然而廣東冠軍由15號選手拿下後，瞬間跌破大批網友眼鏡。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言調侃，「有錢能使鬼推磨」、「冠軍是她，金主也是她」、「這是敬老節特殊選美嗎？」、「皇冠配禮服的氣場，旗袍秀的東方韻味，15號選手把成熟姐姐的魅力焊在了舞台上」、「長的真像我丈母娘」、「大齡姐姐的逆襲」。也有不少觀眾替台步穩健、外型亮眼的年輕選手抱不平，認為她們表現更符合傳統模特比賽標準。

更有人質疑或批評，「她是主辦內定的冠軍吧」、「真的是笑話，侮辱那些來參賽的」、「誰給錢，誰就是標準」、「選模特還是選媽咪」、「今年評委的口味從南到北都變了嗎？」、「廣場舞大媽終於霸氣四射地粉墨登場，眼瞅著就能在明年的春晚上亮相了」、「全網簽定互不嘲笑條款」、「連選美都能假成這樣，這個國家還有什麼是真的，真的是不入流的國家」。

事實上，中國選美賽事近來屢屢因評選結果引發群嘲。從全球中華小姐遼寧賽區冠軍，到環球國際小姐中國賽場的「最美身材獎」，都曾掀起「審美多元還是潛規則多元」的質疑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法