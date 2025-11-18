人權組織：98名巴勒斯坦人羈押期間死亡 以色列涉蓄意殺害

以色列醫師人權協會新報告顯示，自2023年10月後至少有98名巴勒斯坦人在以色列羈押期間死亡。圖為巴勒斯坦人。（歐新社）

以色列醫師人權協會（PHRI）發布的新報告顯示，自2023年10月以來，至少有98名巴勒斯坦人在以色列羈押期間死亡。該報告稱，由於大量被拘留在加薩的人員下落不明，實際死亡人數可能更高。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，該報告資料基於以色列官方記錄、透過資訊自由法案取得的數據、法醫報告、對家屬和律師的訪談、被拘留巴勒斯坦人的證詞等。報告表示，巴勒斯坦人在羈押期間死於暴力、醫療疏失或兩者兼有。

請繼續往下閱讀...

報告指出，已有46名巴勒斯坦人在以色列監獄管理局的羈押下死亡，另有至少52名巴勒斯坦人在以色列軍方羈押下死亡。報告補充，數百名被以色列軍方拘留的巴勒斯坦人的命運至今仍不明朗，代表實際死亡人數可能遠高於報告的數字。

雖然一些死於以色列拘留期間的人的身分仍然不明，但該報告確認了73名巴勒斯坦死者的身分，包括53歲的布爾什（Adnan al-Bursh），他是加薩希法（Al-Shifa）醫院的骨科主任。一名已獲釋的獄友作證說，布爾什在獄中遭受身體虐待後死亡。

PHRI囚犯和被拘留者部門的項目協調員德羅爾（Oneg Ben Dror）在聲明中稱，過去2年內，在以色列羈押期間死亡的巴勒斯坦人數量空前，加上有確鑿證據表明部分死亡是由酷刑和醫療疏忽造成，顯示以色列蓄意在拘留期間殺害巴勒斯坦人。

當被問及報告中的指控時，以色列監獄管理局告訴《CNN》，所有囚犯均按照法律程序關押，其權利都由訓練有素的工作人員維護。

以色列監獄管理局表示，不對外部組織提出的數據或指控發表評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法