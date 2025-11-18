英國特易購將耶誕樹改名「常青樹」 網友怒：愚蠢的覺醒行為

英國大型連鎖超市將耶誕樹改標示為常青樹，在社群平台上引發網友眾怒，呼籲抵制。（圖擷取自@AntSpeaks社群平台「X」）

11月底感恩節過後，歐美國家即將迎來耶誕節與新年連續假期，而英國大型連鎖超特易購（Tesco）在實體店與網站上將「耶誕樹」（Christmas trees）改稱「常青樹」（Evergreen Tree），引來眾多英國網友憤怒，斥責這行為是「覺醒派的胡鬧」、「愚蠢的覺醒行為」。

《每日郵報》報導，倫敦議會保守黨領袖霍爾（Susan Hall）直接在社群平台「X」開嗆「真是荒謬至直，說穿了，它就是一棵耶誕樹，我受夠了這些所有覺醒的愚蠢行為」；英國女子游泳奧運銀牌得主戴維斯（Sharron Davies）認為有點傻，「這就是一棵耶誕樹，人們擺出來是為了慶祝耶誕節」。

多數英國網友認為，特易購這樣做是為了「政治正確」，呼籲抵制，也有一些網友質疑，特易購是否對基督教節日感到冒犯。特易購則聲稱，他們提供各種真假耶誕樹，及各種耶誕產品，幫助顧客慶祝耶誕節，至於包裝上寫的「常青樹」，是為了說明盒子內是哪種耶誕樹。

這並非特易購首次因「耶誕節」相關措辭惹怒民眾。2021年，特易購曾因販售未標示「耶誕」字樣的塑膠常青樹遭到炮轟；2022年布萊頓大學建議員工避免使用「耶誕節」改稱「冬季假期」，2023年多地耶誕市集也改名為「冬季市場」。批評者認為，這種「刻意去宗教化」的作法反而激起更多反感，讓原本只是節慶象徵的耶誕樹，被硬套上一層不必要的政治正確色彩。

Tesco renames Christmas tree as ‘evergreen tree’ like many I am not impressed!! It’s a Christmas tree, so call it that! https://t.co/gxrvRqAwUD — Susan Hall AM （@Councillorsuzie） November 17, 2025

????????????: Tesco has fallen victim to woke conformity and a fear of offending certain people after choosing to market a straightforward Christmas tree as a “Luxury Evergreen Tree.” The cautious wording annoyed many shoppers, who saw it as an unnecessary attempt to tiptoe around a… pic.twitter.com/5vVUmiLC5n — ????η???? （@AntSpeaks） November 17, 2025

Tesco now provides a luxury "Evergreen Tree" which English people can utilise over their Happy Winter Holiday. Cultural erasure coupled with racial submersion is a crime against humanity according to the UN declaration on genocide. Rules don't apply to white Christians though. https://t.co/SQw35FmWOt — Paul Weston （@PWestoff） November 17, 2025

???? TESCO ARE NO LONGER CELEBRATING CHRISTMAS❗️



Their Christmas trees are now called Evergreen trees ????@Tesco do better.... pic.twitter.com/sjQtys2Stv — BRITAIN IS BROKEN ???????? （@BROKENBRITAIN0） November 16, 2025

