    國際

    防深圳日童遇害案重演 日本文科省向「赴中日僑」發布安全警示

    2025/11/18 15:53 即時新聞／綜合報導
    為避免深圳日童被害事件再現，日本文部科學省（文科省）也在今（18）日提醒在中國求學的日本公民，務必留意自身安全。（圖擷取自@matsumoto_yohei 社群平台「X」）

    日本首相高市早苗先前提及「台灣有事」議題，遭中國戰狼外交官放話「斬首」，中國政府祭出限制觀光、取消交流活動、軍事大動作施壓等報復，甚至針對赴日留學發布「留學預警」。為避免深圳日童被害事件再現，日本文部科學省（文科省）也在今（18）日提醒在中國求學的日本公民，務必留意自身安全。

    綜合日媒報導，日本文部科學大臣松本洋平在今日下午記者會宣布，已向目前人在中國就讀日僑學校、當地大學等機構發出通知，無論是兒童、學生、家屬或教職員，所有日本公民「務必確保自身安全」。松本洋平補充，他已下令文科省與外務省合作，務必在今日結束前，向相關機構發布最新的警示通知。

    報導指出，去年9月在中國深圳曾發生1名10歲男童，在前往日僑學校上學途中，遭到1名中國男子持刀刺死，慘案引起國際關注，加上中國境內仇日情緒導致的攻擊事件增加，引起日本國民不安。松本洋平表示，有鑑於先前中國發生多起日籍學生傷亡事件，為避免類似悲劇重演，日方必須採取一切必要的預防措施。

    相關新聞請見：

    中國承諾調查日童遇刺 王毅卻稱「日方應避免政治化」
    蘇州日籍母子遇襲滿一年 中國日僑學校學生數減少逾10％
    超氣！ 不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」

