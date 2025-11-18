死傷慘重+血汗低薪！ 北海道獵友會︰希望獵人退出殺熊行動

日本今年熊害災情慘重，為驅逐入侵人類生活區域的野熊，不少地方獵友會派人協助捕殺。示意圖。（資料照，法新社）

日本今年熊害災情慘重，為驅逐入侵人類生活區域的野熊，不少地方獵友會派人協助捕殺，但頻傳冒著生命危險工作的獵人，被地方政府刁難、給予低薪酬勞，甚至被熊隻反擊造成嚴重死傷等狀況。對此，北海道獵友會會長堀江篤直言「希望獵友會能從捕殺工作中退出」，消息在日本社會引發熱烈討論。

綜合日媒報導，現年78歲的堀江篤昨（17）日出席在北海道廳舉行的「棕熊對策推進會議」，期間他提出讓日本中央政府出面主導，建立一套由警方、自衛隊以及各個地方政府負責的全新捕殺熊隻體制。報導指出，北海道獵友會雖是「棕熊對策推進會議」的成員之一，但北海道獵友會派出資深幹部出席開會，還是首次。

堀江篤表示，他願意在新體制準備完善前，盡全力配合提供相關經驗，不過也在會議中坦言，「希望獵友會能從棕熊捕殺工作中退出」，他進一步解釋，有越來越多獵人在捕殺棕熊期間，不幸遭棕熊攻擊受傷送醫、甚至瀕臨死亡，讓他為此感到非常心痛，「我不想失去任何一位會員。」

根據北海道政府統計資料，從1962年到2024年3月，共有177人因棕熊襲擊受傷或死傷，其中高達66人，是在狩獵或捕殺棕熊過程遭反擊導致。堀江篤過去曾透露，地方政府給予獵人的任務酬勞僅9000日圓（約新台幣1842元）左右，讓自掏腰包準備汽油和子彈的獵人，每次執行任務都是入不敷出，大家幾乎是出於無私的奉獻精神在工作。

據悉，長野縣一名獵人今年10月在網上秀出一張薪資單，他耗費2小時捕殺熊隻，但地方政府僅給他3000日圓（約新台幣609元）的酬勞，讓他吐槽地方政府根本沒資格抱怨獵人數不斷減少。此外，北海道積丹町的町議會副議長海田一，9月口頭威脅協助捕殺熊隻的獵人，揚言削減預算捕熊預算、吊銷獵人執照，讓獵人氣得集體罷工抗議。

