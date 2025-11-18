美國「城堡法」非無敵！ 清潔婦誤闖遭槍殺 屋主過失殺人起訴

屋主安德森和清潔婦維拉斯奎茲（圖：左／布恩郡監獄檔案照；右／斯普羅爾殯儀館專頁）

美國印第安納州一名清潔婦本月初因走錯地址，遭屋主隔著大門開槍射殺，引發全美對擁槍自衛權邊界的激辯。根據《紐約時報》報導，當地檢察官17日正式以「故意誤殺罪」（voluntary manslaughter）起訴62歲的屋主安德森（Curt Andersen），直指其行為不適用於俗稱「城堡法」的自衛條款。

此案的核心爭議，在於美國的「城堡法」（castle doctrine）。該法賦予屋主在家中遭遇非法入侵時，無需退讓即可使用致命武力自衛的權利。安德森的律師堅稱，其當事人的行為在此法下完全合法。

然而，布恩郡（Boone County）檢察官伊斯特伍德（Kent T. Eastwood）駁斥此說法，並強調啟用「城堡法」的黃金前提是，屋主必須「合理相信」自己正處於致命威脅之下。檢方認為，考量到當時所有情境，安德森「並沒有一個合理的信念，認為動用致命武力是必要的」，因此其行為已屬防衛過當。

根據法庭文件，安德森向警方供稱，案發當天凌晨，他被門口的噪音驚醒，看到有兩人企圖破門而入，因感到「極度恐懼」，便拿起手槍朝大門開了一槍，子彈射穿大門擊中32歲的清潔婦維拉斯奎茲（María Florinda Ríos Pérez de Velásquez），致其當場死亡。

但維拉斯奎茲的丈夫向警方表示，他們當天被雇來清潔一棟樣品屋，以為屋內無人。他們當時並未敲門或撞門，只是在門口花了約一分鐘嘗試用鑰匙開門，隨後槍聲就響了。據悉，死者是4個孩子的母親，3年前才從瓜地馬拉移民至美國。

