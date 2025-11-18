世界新古詩總會在加拿大設分會 會員群組每天吟詩作對

世界新古詩總會在加拿大成立分會，石豐銘（前排右二）與加拿大分會會長梁玉燕（前排右三）及僑務組長郭淑貞（前排左三）與會員們合影。（記者張伶銖攝）

溫哥華最近新成立一個世界新古詩總會加拿大分會的Line群組，長輩們通常在群組互道早晚安，又或者海外藍綠簇擁者在各自政治同溫層互相取暖，成員同仇敵慨的群組，有著截然不同的氣氛。

成員們平時在群組「吟詩作對」，不是唸詩即是作畫。有些靈感多的成員，開口成詩，做菜爬山都以新古詩的形式紀錄，成了最詩情畫意的一組。

在因緣際會下，世界新古詩總會理事長石豐銘透過顧問彭宗德，結織了旅居在溫哥華地區的熱心台僑及書畫家梁玉燕。梁玉燕幾年前曾成功引進空中大學專班課程到溫哥華開辦，近年她投入繪畫創作，出版《真心成藝 幸福加溫》推廣樸實藝術。梁玉燕在得知世界新古詩總會還未在海外設據點時，即開始與石豐銘討論，積極籌備在加拿大設立第一個海外分會。

石豐銘上周特地從台灣飛來溫哥華祝賀加拿大分會成立。他說，新古詩總會推廣的寫詩觀念是，讓9歲到99歲都能成為詩人。他說，去年他在彰化社頭清水國小的三年忠班進行實驗，僅僅一學期時間，全班16位小詩人就創作了100多首新古詩。他並且帶來新古詩總會出版的精選詩作集，詩作集紀錄了清水國小三年忠班同學的詩作，說明小學生都能幾步成詩，藉此鼓勵對於寫詩仍持懷疑態度的大人們。

世界新古詩總會加拿大分會會長梁玉燕說，她也是上了年紀才開始寫詩，新古詩的好處就是只需偶數句押韻即可，沒有其他形式限制，推廣新古詩就是希望人人愛讀詩、人人可寫詩。她說，自從愛上寫新古詩以來，她已經寫了800多首新古詩，隨時可以發表。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞讚揚詩人會員們活到老、寫到老的精神，她說，會員們每一首詩都是人生經驗淬鍊下的智慧果實，流露充沛情感，值得細讀。

90歲的沈玉雲一開始追隨梁玉燕習畫，在梁玉燕鼓勵下，她嘗試寫新古詩紀錄對每幅畫的賞析心情。已經寫7首詩的她思緒清晰，一點都看不出已有90歲。她謙虛的說，她是最老的學生，學得慢。

另一名83歲的會員黃幸珠則是多產作家，今年剛出版了一本詩集《築夢》。她說：「寫詩讓我保持活力，我可以專注地觀察人事物，然後用簡潔的文字描繪出來。」

石豐銘此行到加拿大，除了參加世界新古詩總會加拿大分會的成立大會，還作深度旅遊，邊旅遊邊寫詩。例如當他知道華人修築了橫貫加拿大東西的太平洋鐵路時，他馬上寫下「太平洋鐵路修現 踩著華人血淚建」，向加拿大的華裔鐵路工人致敬。

分會副會長巫富美這幾天則寫下《極光》紀錄其看極光的喜悅心情，她寫著「夜空泛起紅極光 令人屏息神飛揚」，另一成員吳淑月則寫下「生來漂泊千里還 靈魂自備導航儀」，「身負使用續宗代 奮勇逆遊始歸息」，紀錄鮭魚洄游為延續下一代，母親奮力完成使命並犧牲生命的悲壯情懷。

石豐銘（左）頒發證書由加拿大分會會長梁玉燕（右）接受。（記者張伶銖攝）

郭淑貞（左）頒獎肯定梁玉燕（右）對推動成立新古詩總會海外分會的努力。（記者張伶銖攝）

世界新古詩總會出版的詩作集，每名新入會成員人手一本。（記者張伶銖攝）

吳淑月寫的新古詩，紀錄鮭魚洄游的悲壯心情。（記者張伶銖翻攝）

