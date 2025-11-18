中媒叫囂《鬼滅之刃》票房大跌 慘遭自家網友吐槽

中媒聲稱《鬼滅之刃》受到高市早苗影響票房大跌，卻被自家網友狠狠吐槽。（法新社）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態，引發中國大動作抵制，中媒更聲稱14日在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》票房大跌，孰料卻被自家網友狠狠吐槽。

中媒《大河報》指稱，《鬼滅之刃》受高市早苗言論拖累，票房已呈顯著下滑趨勢，17日當天票房為2539.41萬人民幣（約新台幣1.1億元），和16日相比大幅減少6460.67萬元（約新台幣2.8億元），約下跌72.4％。

請繼續往下閱讀...

不過，《大河報》的說法立即引來中國網友的批評，不少人指出16日是星期天、17日星期一（工作日），完全不能這樣比；還有人表示和《鬼滅之刃》同樣是14日上映的新片《驚天魔盜團3》（台譯《出神入化3》），17日和16日相比下跌71.3％，可見假日與工作日的票房本來就區別明顯，無法證明《鬼滅之刃》受到高市早苗影響。

事實上，《鬼滅之刃》在中國上映後天天佔據票房日冠軍，至今天（18日）上映5天票房已累計4.09億人民幣（約新台幣18億元），因此中國網友紛紛痛批媒體做這種「吸引流量」的報導「毫無下限」，還有人嗆聲自己看了新聞後決定買票去看。

另外，中國從17日起開始流傳《鬼滅之刃》將提前於20日下映，但影院表示目前尚未接到任何官方通知，所有場次皆可正常購票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法