為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中媒叫囂《鬼滅之刃》票房大跌 慘遭自家網友吐槽

    2025/11/18 12:49 即時新聞／綜合報導
    中媒聲稱《鬼滅之刃》受到高市早苗影響票房大跌，卻被自家網友狠狠吐槽。（法新社）

    中媒聲稱《鬼滅之刃》受到高市早苗影響票房大跌，卻被自家網友狠狠吐槽。（法新社）

    日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態，引發中國大動作抵制，中媒更聲稱14日在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》票房大跌，孰料卻被自家網友狠狠吐槽。

    中媒《大河報》指稱，《鬼滅之刃》受高市早苗言論拖累，票房已呈顯著下滑趨勢，17日當天票房為2539.41萬人民幣（約新台幣1.1億元），和16日相比大幅減少6460.67萬元（約新台幣2.8億元），約下跌72.4％。

    不過，《大河報》的說法立即引來中國網友的批評，不少人指出16日是星期天、17日星期一（工作日），完全不能這樣比；還有人表示和《鬼滅之刃》同樣是14日上映的新片《驚天魔盜團3》（台譯《出神入化3》），17日和16日相比下跌71.3％，可見假日與工作日的票房本來就區別明顯，無法證明《鬼滅之刃》受到高市早苗影響。

    事實上，《鬼滅之刃》在中國上映後天天佔據票房日冠軍，至今天（18日）上映5天票房已累計4.09億人民幣（約新台幣18億元），因此中國網友紛紛痛批媒體做這種「吸引流量」的報導「毫無下限」，還有人嗆聲自己看了新聞後決定買票去看。

    另外，中國從17日起開始流傳《鬼滅之刃》將提前於20日下映，但影院表示目前尚未接到任何官方通知，所有場次皆可正常購票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播