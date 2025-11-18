為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國駐日大使重申對日防衛承諾 回應中國海警挑釁

    2025/11/18 12:16 駐日特派員林翠儀／東京18日報導
    美國駐日大使葛拉斯。（美聯社）

    近日頻繁發文為日本「助攻」的美國駐日大使葛拉斯，今天在社群平台X上再次發文指出，美國對包含尖閣諸島在內的日本防衛，有著全面性的承諾，無論中國海警局的船隊如何行動，都無法改變這一事實。

    中國海警局4艘搭載艦炮的武裝海警船，16日上午駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）南小島周邊日本領海，日本巡邏船要求駛離，這也是繼10月15日以來，相隔1個月中國海警船再次入侵領海。

    在日中關係緊張之際，中國的挑釁行為引起葛拉斯的注意。他在X貼文表示，「在此必須明確說清楚。應該不會有人存有疑慮，美國對包含尖閣諸島在內的日本防衛，有著全面性的承諾。無論中國海警局的船隊如何行動，都無法改變這一事實。」

    他又指出，川普總統於今年年初也再次強調了美國的立場，就是「堅決反對任何試圖侵害日本對尖閣諸島長期和平施政的行動。」

    中國近期以日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯大作文章，刻意拉高對立態勢，葛拉斯日前在X發文「謹向中國駐日大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的美日同盟所付出的努力，辛苦了」。諷刺中國一系列激烈舉措，反而有助於深化美日關係，並重申美日同盟堅定不移地維護台灣海峽和平與穩定。

