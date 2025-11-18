英國教會學校禁學童唱《Kpop獵魔女團》 家長一看理由全傻眼

近期在英國傳出有學校頒布禁唱Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》歌曲，理由引起家長不滿斥責「荒謬至極」。 （美聯社）

Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），融合南韓流行音樂、奇幻驅魔、華麗歌舞等元素，今年6月開播後迅速在全球爆紅，不僅創下多國收視率紀錄，劇中多首朗朗上口歌曲，也各年齡層之間傳唱。然而，近期在英國傳出有學校頒布禁唱令，理由引起家長不滿斥責「荒謬至極」。

綜合外媒報導，位於英國普爾（Poole）的英格蘭教會嬰幼兒學校（Lilliput Church of England Infant School），在本月14日向家長發布一項通知，表明禁止學生在校園內傳唱《Kpop獵魔女團》有關的歌曲，並用劇中獵魔女團「Huntr/x」主題曲〈Golden〉舉例，聲稱這首歌曲的含意，與學校傳授的「基督教精神」不符。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，校方還宣稱在當地社區有一些成員，他們對於《Kpop獵魔女團》這部作品出現「惡魔」相關的主題、歌曲，感到「十分不舒服」，覺得會讓與反上帝的勢力跟象徵良善的精神力量連結起來。受到投訴後，校方決定頒布禁唱令，同時請家長提醒孩童們在校內避免唱這些歌曲，以「尊重」那些覺得歌曲與其信仰有所牴觸的人們。

報導指出，禁唱令發布後，反而引起許多家長不滿，並痛斥校方理由「太過荒謬」。一名家長匿名受訪指出，校方火速頒布禁唱令的原因，疑似與學童們準備在課後社團表演中演唱〈Golden〉有關，並提到自己的女兒和校內朋友都非常喜歡Kpop，認為這只是一件「無害」的小事，還可以透過這個活動幫助她們學習團隊合作等經驗。

這名家長自稱是無神論者，還提到學校過去從未發生過類似的事件，質疑校方這次是被「特定團體」施壓，才做出這種不公平又愚蠢的改變。還有家長將禁唱令分享到網上，掀起各界熱議，更有作品粉絲吐槽學童是演唱獵魔女的歌曲，並非與真正惡魔有關的男團「Saja Boy」演唱〈Soda Pop〉或〈Your Idol〉，推測是遭人故意找碴。

隨著這起事件在家長之間與社群網路上延燒，代理校長勞艾琳頓（Lloyd Allington）在17日緊急發表二次聲明，表示校方有收到家長們的反映，同意家長們提到歌曲〈Golden〉有著勇氣、善良、團隊合作等對孩子非常正面的價值觀，也會支持那些覺得歌曲內容有挑戰性的學生，但仍請家長與學童留意校內的「信仰背景」。

艾琳頓表示，他們是一所有宗教信仰的學校，許多家長正是因為校方致力於培養並維護基督教精神，而選擇將孩子送到這裡。艾林頓也進一步解釋，對於某些基督教徒來說，單是看到與「惡魔」有關的字句就會讓他們深感不安，因為從他們的觀點來看，即便是虛構或帶有玩樂性質的相關語言，也會與他們的信仰發生衝突。

不過艾琳頓也強調，這是一個寶貴的機會，讓他們得以探索社群中不同信仰的多樣性，以及思考如何支持那些對這類主題感到困擾的信仰者。艾琳頓補充，這是的禁唱令並非告知學童，他們喜歡的電影與歌曲「是錯的」，只是要協助孩子們理解在校內可能有一些同學抱持不同看法，並以此探討如何尊重並支持這些人堅守自己的信仰。

School bans singing KPop songs from Netflix hit Demon Hunters over fears it is not in keeping with 'Christian ethos' https://t.co/IxIL12Uod3 — Daily Mail （@DailyMail） November 17, 2025

頒布禁唱令的英國宗教學校聲稱，獵魔女團「Huntr/x」主題曲〈Golden〉與校方傳授的「基督教精神」不符。（美聯社）

校方宣稱，在地社區有一些成員，他們對於《Kpop獵魔女團》這部作品出現「惡魔」相關的主題、歌曲，感到「十分不舒服」，覺得會讓與反上帝的勢力跟象徵良善的精神力量連結起來。示意圖。（歐新社）

《Kpop獵魔女團》今年6月開播後迅速在全球爆紅，不僅創下多國收視率紀錄，劇中多首朗朗上口歌曲，也各年齡層之間傳唱。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法