中客接連取消赴日旅遊！ 大阪民宿中國籍老闆：3年未見的衝擊

日本大阪電車上的乘客，示意圖。（歐新社）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」公開表態，引起中國不滿跳腳，北京官方旋即呼籲公民暫緩赴日，衝擊已迅速在觀光業浮現。自15日以來，中國已有超過49.1萬張飛往日本的機票被取消，大阪中國籍民宿業者更透露，已經陸續有中國旅客取消訂房，直呼「3年以來從未遇過」。

根據《每日新聞》報導 ，大阪向來是中國旅客最愛造訪的城市之一。一名在難波經營民宿、40多歲的中國籍業者表示，他17日上午就接到兩筆取消通知，取消者皆為中國旅客，理由幾乎一致：「接到國家指示，暫緩赴日」。

請繼續往下閱讀...

他坦言，自己經營民宿3年來從未遇過這種狀況，「國家間的事個人無能為力，但中日關係本就密切。若事態長期化，各領域都將受到衝擊。」

大阪觀光局預估，2025年1至9月大阪可望接待約426萬名中國旅客，較去年同期增加1.5倍，如今前景再度被蒙上陰影。另一家在大阪、神戶經營22間燒肉及壽司店的「あじびるグループ」代表本岡玲二也感嘆，往年中國春節旺季（1到2月）的訂位通常從11月就會湧入，「偏偏在這時爆發風波」，令人憂心。

本岡透露，每年1至2月迎來的中國農曆新年春節旺季，通常自11至12月便開始接獲訂位。由於2月正值餐飲業淡季，入境旅客的存在尤為珍貴，「撇開政治因素不談，消費冷卻的阻礙因素確實令人困擾。」

交通業者同樣繃緊神經。一名任職大阪巴士公司董事、66歲男性指出，目前雖未出現中國團體客的合約取消，但未來發展難以預估。他也擔任另一家業者的顧問，預計即將召開主管會議，討論中國遊客避免赴日旅遊可能帶來的連鎖效應，「若大量取消訂單，對營運衝擊將非常直接」。

不過，日本前內閣官房參與、經濟學家高橋洋一認為，中國減少赴日旅遊反而可能替日本緩解「過度觀光」壓力，甚至可以藉機檢討商務簽證、不動產等政策。他笑稱，若情況長期化，某些原本對外資敏感的不動產議題「說不定反而更容易處理」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法