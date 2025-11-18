高市早苗正中北京痛點！ 義媒揭習近平「最害怕的大敗筆」

分析指出，中國領導人習近平（右）正在喚醒日本重建軍備。圖左為日本首相高市早苗。（法新社資料照片）

對於中共外交持續失序謾罵日本首相高市早苗，有分析指出，這並非僅僅一場口水戰，讓習近平跳腳的真正原因是：擔憂日本重建軍備，並將保衛台灣納入戰略考量，若美國勢力淡出亞太，日本可能成為區域新核心，聯合南韓、紐澳，甚至擴展到印度，構築一道防線，制衡中國在亞洲恣意橫行。

義大利大報《晚郵報》 （Corriere della Sera）17日刊登一篇文章提到，日本和德國都曾是二次世界大戰的軸心國成員，儘管現在已和85年前的帝國主義、軍國主義強權不同，但他們如今卻面臨相同處境：一個具威脅性的強大跋扈鄰國，以及無法承諾保障安全的美國。文章認為，習近平正在喚醒亞洲的「日出之國」，同樣的，俄羅斯總統普廷也在喚醒德國。

針對日本首相高市提到中國若入侵台灣，也會危及日本的國家安全，文章表示，這不是新論述也難以反駁，台日關係本就極為緊密，中國併吞台灣無疑對日本是嚴重打擊；然而，中國此次反應強烈凶狠，主要是因為北京看到日本可能將保衛台灣納入戰略考量，無論美國是否採取行動。

儘管目前日本重整軍備還只是一紙計畫，日軍要真正對解放軍構成威脅，還需大量時間、金錢等。但習近平已預見一個迫切問題，日本在區域擁有領先財富與科技實力，有潛力成為制衡中國軍事擴張的堡壘，即使美國決定部分撤軍。文章推測，東京可能成為新聯盟網核心，還會與南韓、澳洲聯手，甚至延伸至印度，建立一道屏障，阻止中國主導整個亞洲；正是基於此設想，習近平的外交體系才對高市言論做出如此強烈反應。

文章直言，地緣政治厭惡真空，若美國減少在印太地區的軍事存在，中國早已開始擴大勢力範圍並填補這個真空，中國海軍、海警針對鄰國的軍事挑釁不斷升級，該地區所有主要國家都將面臨兩難：淪為北京的附庸，或自行武裝以填補美國留下的權力真空。

文章觀察到，從日本到南韓、紐澳、印度近期的政治趨勢都表明，區域各國試圖「填補美國權力真空」的可能性更大。這與歐洲近期局勢相似，普廷侵略烏克蘭本可能引發其他鄰國的順從，但目前情況則恰恰相反。

該文從歷史角度分析，促使德國重新武裝，可能是普廷犯下最災難性的政治錯誤。同理，激勵日本重新武裝對中國領導人同樣是自討苦吃。

