法國羅浮宮再遭打擊 竊盜案後發現結構缺陷致關閉1展廳

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）10月19日驚傳約1.02億美元（約台幣31.8億元）珍寶遭竊，震驚全球。近日羅浮宮發現部分建築樑柱有結構性缺陷後，出於安全考慮暫時關閉其中1個展廳。

根據《衛報》（The Guardian）報導，羅浮宮17日發布聲明稱，目前正調查支撐2樓地板的某些樑柱，位於1樓的坎帕納展廳（Campana Gallery）將在調查期間關閉，作為預防措施。

坎帕納展廳內設立9個專門展示古希臘陶瓷的區域。羅浮宮表示。通常在該展廳工作的65名員工將被重新安置，直至進一步調查完成。

值得注意的是，在10月的竊盜案發生前，羅浮宮最高管理人員就曾對羅浮宮內部狀況發出警告。羅浮宮館長卡爾斯（Laurence des Cars）1月在備忘錄中表示，羅浮宮各處「損毀情況普遍，部分區域狀況極為糟糕」。

卡爾斯指出，有些區域不再防水，有些區域則有顯著的溫度波動，危及藝術品的保存。

《衛報》表示，羅浮宮關閉坎帕納展廳的公告與10月的竊盜案無關，但對因安保漏洞而飽受詬病的該博物館來說，仍是令人擔憂的消息。

