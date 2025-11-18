為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國羅浮宮再遭打擊 竊盜案後發現結構缺陷致關閉1展廳

    2025/11/18 11:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國巴黎羅浮宮表示，將暫時關閉其中1個展廳。（路透）

    法國巴黎羅浮宮表示，將暫時關閉其中1個展廳。（路透）

    法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）10月19日驚傳約1.02億美元（約台幣31.8億元）珍寶遭竊，震驚全球。近日羅浮宮發現部分建築樑柱有結構性缺陷後，出於安全考慮暫時關閉其中1個展廳。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，羅浮宮17日發布聲明稱，目前正調查支撐2樓地板的某些樑柱，位於1樓的坎帕納展廳（Campana Gallery）將在調查期間關閉，作為預防措施。

    坎帕納展廳內設立9個專門展示古希臘陶瓷的區域。羅浮宮表示。通常在該展廳工作的65名員工將被重新安置，直至進一步調查完成。

    值得注意的是，在10月的竊盜案發生前，羅浮宮最高管理人員就曾對羅浮宮內部狀況發出警告。羅浮宮館長卡爾斯（Laurence des Cars）1月在備忘錄中表示，羅浮宮各處「損毀情況普遍，部分區域狀況極為糟糕」。

    卡爾斯指出，有些區域不再防水，有些區域則有顯著的溫度波動，危及藝術品的保存。

    《衛報》表示，羅浮宮關閉坎帕納展廳的公告與10月的竊盜案無關，但對因安保漏洞而飽受詬病的該博物館來說，仍是令人擔憂的消息。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播