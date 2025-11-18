為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    驚！詐騙份子以AI變臉成警察視訊通話 日男被騙走250萬

    2025/11/18 12:01 即時新聞／綜合報導
    日本三重縣上班族，被歹徒利用AI變臉成警察的視訊通話詐走1244萬日圓。（彭博）

    日本三重縣上班族，被歹徒利用AI變臉成警察的視訊通話詐走1244萬日圓。（彭博）

    小心上當！日本三重縣四日市北警察署透露，當地1名40來歲的男性上班族，被歹徒利用AI變臉成警察的視訊通話詐騙，一共損失1244萬日圓（約新台幣250萬元），這是三重縣首次出現AI假警案例。

    《每日新聞》報導，警方表示，受害者10月30日接到自稱是警察的男子來電，指稱他的銀行帳戶涉及詐騙案，隨後雙方在LINE上進行視訊通話，假警告知受害者針對他的逮捕令已經發布。

    受害者在驚慌之下，聽從另1名自稱是檢察官的男子指示，將1244萬日圓分2次匯款到指定帳戶。受害者透露，他有在網上搜索來電「警察」的名字，發現確實有這名刑警存在，而且和視訊裡長得一模一樣，因此沒有起疑。

    四日市北警察署認為，詐騙份子是利用真警察的照片．透過AI變臉和受害者視訊通話，這是三重縣第一次發生此類案例，當局呼籲民眾不要過於擔憂，只要遇到可疑情況時向警方諮詢即可。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

